Teresa Ciia ancora contro Raffaella Mennoia. Non accenna a placarsi la guerra social tra l’autrice storica di Uomini e Donne e l’ex tronista siciliana che, poco fa, è tornata a puntare il dito contro la Mennoia svelando ulteriori dettagli di quanto le accaduto durante la sua esperienza con la redazione del dating show di canale 5.

Teresa Cilia non ha alcuna intenzione di restare in silenzio. Nonostante la recente presa di posizione della redazione di Uomini e Donne che ha diffuso un comunicato anche a nome di Maria De Filippi, Teresa Cilia punta ancora il dito contro Raffaella Mennoia annunciando che potrebbe anche fare dei nomi nel momento in cui otterrà il consenso di tutte le persone coinvolte. Poi si lascia andare ad una rivelazione.

“Come può pretendere sincerità dai protagonisti del programma, se lei è la prima a non essere sincera? Potrei fare mille esempi e dire mille cose.

Come quando lei all’epoca si fidanzò e non passarono 3 mesi. Tra un’esterna e l’altra c’era lei di nascosto. Queste cose le fa di nascosto e nessuno le sa. Come quando una cosa lei la vuol far uscire fuori la fa uscire fuori, quando nun vuole farla uscire non la fa uscire.Lei sa che una persona è fidanzata e non l’ha detto? Finge di non dirlo e poi lo dice al momento giusto per far scatenare tutto il web. Per carità, può fare quello che vuole, però ci sono persone deboli che possono arrivare al suicidio. Poi parliamo di bullismo. Se lei sa che c’è una persona che è fidanzata e che vuole prendere in giro tutti, basta evitarla dall’inizio. […]

Aiuto economico? A me non ha mai aiutato con 1 euro. Trovo squallido però dirlo dopo aver fatto un gesto carino. Lei rinfaccia le cose alle povere persone che avevano bisogno d’aiuto. Questo fa capire il soggetto che è. A lei non la possono vedere nemmeno lì dentro. Sparlano tutti di lei. A me dicevano che lei era invidiosa di me, del fatto che ero dentro. Aveva paura che le fregassi il posto? L’invidia è una brutta cosa”.