Uomini e Donne al centro di una bufera per lo scontro tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa e Teresa Cilia. Maria De Filippi diffonde una nota ufficiale.

Dura presa di posizione della redazione di Uomini e Donne e di Maria De Filippi sua querelle che sta coinvolgendo Raffaella Mennoia, autrice storica della trasmissione. La Mennoia, dopo lo scontro con Mario Serpa, è la protagonista di una guerra social con Teresa Cilia. Tra l’ex tronista siciliana e la Mennoia, su Instagram, sta andando in scena un duro botta e risposta che ha spinto la redazione, a nome anche di Maria De Filippi, a prendere posizione sulla vicenda.

Il comunicato ufficiale di Maria De Filippi e Uomini e Donne sulla guerra social tra Raffaella Mennoia, Mario Serpa e Teresa Cilia

Accuse, dichiarazioni al veleno e botta e risposta sui social: sono questi gli ingredienti di una guerra tra i vecchi protagonisti di Uomini e Donne e Raffaella Mennoia che hanno spinto l’autrice storica del dating show di canale 5 a pubbicare un post su Instagram in cui annuncia l’intenzione di agire legalmente. “E’ una settimana che mi dibatto tra quello da mettere in valigia o se andare dall’avvocato per far partire una bella denuncia… Poi penso che fa caldo per tutti e rimando a settembre“, scrive la Mennoia.

La redazione di Uomini e Donne, invece, ha diffuso il seguente comunicato:

“Recentemente si leggono sui social, a proposito di Uomini e Donne, svariate sciocchezze. Alcune innocue e altre più equivoche, dove si promettono chissà quali grandi rivelazioni, che poi purtroppo non arrivano mai. Ora, noi vogliamo e dobbiamo essere ben pazienti, ma fino ad un certo punto…oltre al quale diventa d’obbligo far partire diffide e denunce”, si legge.

E ancora: “La morale purtroppo è sempre questa: a chi ha deciso di partecipare al programma cercando una soluzione per la vita che poi non è arrivata (non ci siamo mai posti come risolutori di vita), è rimasto un indigeribile amaro in bocca che fa scrivere grandi sciocchezze. Lasciamo a voi che leggete il compito di saper individuare i “rosiconi” e vi auguriamo un felice agosto 2019. La produzione anche a nome di MDF”.

