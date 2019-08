Erica Piamonte sta male: la concorrente del Grande Fratello 2019 finisce in ospedale e spiega ai fans cos’è successo. “Tutta colpa…”.

Momento difficile per Erica Piamonte, la concorrente toscana del Grande Fratello 2019 che, durante la finaissima vinta da Martina Nasoni, ha commosso tutti riabbracciando i genitori. La 30enne toscana, infatti, sta male e, dopo essere andata in ospedale, ha spiegato ai fans cos’è successo.

Erica Piamonte sta male: la dichiarazione della concorrente del Grande Fratello 16

Attraverso una serie di Instagram Stories, Erica Piamonte ha rivelato di essere finita in ospedale, con un fortissimo mal di stomaco, causato da un periodo di forte stress. “Cambio di programma ragazzi. Vado all’ospedale. Sto male davvero. Sono giorni che sto di m**da, io faccio sempre finta di stare bene ma adesso questo mal di stomaco è seriamente insopportabile, un dolore atroce, non dormo neanche la notte, sono davvero preoccupata. Adesso sono in barella qui in ospedale, sto aspettando e sto sempre peggio”, ha spiegato.

Dopo il ricovero, Erica ha aggiunto ulteriori dettagli: “Piccoli miei adesso mangio qualcosa poi farò delle storie per spiegarvi la situazione anche se sarebbe meglio una diretta comunque ho ricevuto tantissimi messaggi, non li ho ancora letti tutti ma lo farò! Mi avete sostenuta come sempre anche se era notte piena2.

Pur avendo ancora dolore, Erica sta seguendo una cura che dovrebbe risovere tutto: “Purtroppo non sto meglio ragazzi, anzi sto sempre uguale nonostante le medicine che mi hanno dato all’ospedale e quelle che ho preso oggi vediamo se stasera riesco a fare una diretta vi anticipo che la causa è sicuramente il forte stress, poi vi spiegherò meglio”.

Nelle scorse ore, poi, dopo aver mostrato un piatto di bietole scondite che si apprestava a mangiare, si è concessa una passeggiata sperando di sentirsi meglio.

