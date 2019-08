Anche Teresa Cilla ha deciso di dire la sua contro Raffaella Mennoia.

Fonte: Instagram @cillateresaofficial

In questi giorni sono stati in tanti a dare contro a Raffaella Mennoia, redattrice di Uomini e Donne. Dopo Mario Serpa ed altri volti più o meno noti che negli anni scorsi hanno preso parte al programma, le voci non si sono più fermate andando sia contro di lei che il programma stesso.

A continuare quella che sembra sempre più una tendenza è arrivata anche Teresa Cilla, ex tronista di Uomini e Donne e personaggio molto amato con il il pubblico.

Nonostante all’interno del programma, la ragazza sia infatti riuscita a trovare l’amore in Salvatore Di Carlo, con il quale è attualmente sposata, sembra ci sia infatti qualche conto in sospeso che è infine emerso con una storia lasciata su Instagram e divenuta subito virale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Raffaella Mennoia sbotta su Instagram

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi di Uomini e Donne ed il mondo del gossip CLICCA QUI!

Teresa Cilla e le parole contro Raffaella Mennoia

Dopo le accuse da parte di Mario Serpa, Alex Migliorini ed altri volti che hanno deciso di dire la propria contro alcuni autori del famoso programma, anche Teresa Cilla ha scelto di fare lo stesso mettendosi contro Raffaella Mennoia.

Il suo, però, non è stato tanto un post di accuse quanto una constatazione nella quale ha reso noto di essere felice di quanto stia accadendo e che a suo modo si sta godendo lo spettacolo.

“Tutto torna nella vita, soprattutto quando fai del male. La cosa bella? Godersi lo spettacolo dal fuori e ridere sempre e comunque.”

Un post che potrebbe essere rivolto a chiunque ma che gli hashtag #megliostarezitti e #fintacomepoche, uniti alla canzone “Arrogante” di Irama, hanno sembrato indirizzare verso una sola destinataria che è appunto la Mennoia. Dopotutto, tra le due c’è stato un passato di collaborazione, quando Teresa Cilla si è trovata a lavorare a stretto contatto con Raffaella in uno dei programmi della Fascino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Uomini e Donne: Raffaella Mennoia annuncia la verità sulle coppie scoppiate

A questo punto, resta da capire per quale motivo le due si sono scontrate al punto da portare a simili parole. L’unica cosa certa al momento è che Tersa Cilla e suo marito hanno sicuramente avuto dei trascorsi poco piacevoli con la redazione di Uomini e Donne che ad un certo punto li avrebbe “abbandonati” perché poco vendibili al pubblico. Non per niente il loro matrimonio è stato trasmesso da Pomeriggio 5 e non dal programma che li ha fatti conoscere ed innamorare. Di carne al fuoco sembra quindi essercene molta ma per avere ulteriori conferme serve aspettare nuova testimonianze che, visto l’andazzo degli ultimi giorni, probabilmente non tarderanno ad arrivare. Per ulteriori aggiornamenti, continua a seguirci.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Pamela Prati tronista? Ecco la risposta di Raffaella Mennoia

Leggi anche -> Eleonora Rocchini, su Instagram, attacca Raffaella Mennoia – VIDEO

Leggi anche -> Raffaella Mennoia: “certa gente dovrebbe sparire”. Ecco con chi ce l’ha