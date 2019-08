Guerra social tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilla

Ultime news sullo scontro all’ultimo post tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilla.

In questi ultimi giorni a movimentare la sete di gossip c’è stata la lite social che ha coinvolto diversi personaggi di Uomini e Donne.

Lo scontro è proseguito nelle ultime ore mostrando una sorta di lite mediatica tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilla che hanno continuato a punzecchiarsi tramite le pagine di Instagram e le storie pubblicate in un botta e risposta virtuale che sta tenendo viva l’attenzione dei follower, sempre più curiosi di scoprire come proseguirà questa storia.

Scontro sempre più acceso tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilla

Basta andare sul’account Instagram di Raffaella Mennoia per trovare il suo ultimo post dove senza tanti giri di parole parla della sua intenzione di andare dall’avvocato per una bella denuncia. Una scelta che a suo dire sta rimandando solo per via del caldo. Un caldo che non le impedisce però di dire la sua tra le storie dove prima ha invitato chi parla male di lei a vuotare il sacco per poi far notare che contro di lei non c’è nulla e che i follower che le sono vicini sono tanti, come dimostrano i diversi messaggi ripostati sempre sulle storie di Instagram.

D’altro canto, Teresa Cilla ha pensato bene di fare uno screen shot delle visualizzazioni delle sue storie mostrando come la Mennoia la segua con attenzione.

Sempre Teresa Cilla ha poi voluto precisare tra le sue storie che la Mennoia non le ha dato alcun aiuto né economico né di altro tipo (come da lei sottolineato sempre su Instagram) e che il suo unico grazie lo deve forse a Maria De Filippi che stima e ringrazia per averle permesso di conoscere suo marito, ma non certo alla Mennoia.

Così dicendo, Teresa Cilla ha poi risposto a chi nelle ultime ore l’aveva offesa di sputare nel piatto dove prima ha mangiato, dichiarandosi sempre pronta a dare le risposte che servono a chi volesse saperne di più.

Insomma, lo scontro social di quest’estate sembra non volersi esaurire e molto probabilmente ha ancora diverse cose da offrirci. Per scoprirle e avere tutte le news continuate a seguirci.

