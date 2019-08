É nata una nuova coppia con due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne: Stefano dopo aver rotto con Pamela ora frequenta Noel.

I sospetti si stanno trasformando in certezze: Stefano Torrese e Noel Formica,sono una coppia. Due tra i protagonisti più seguiti del Trono Over di Uomini e Donne sono usciti finalmente allo scoperto conf4ermando tutto. Una notizia sconvolgente soprattutto per i fans di Pamela Barretta, che come ricorderete era uscita dal programma insieme a Stefano prima di rompere. E adesso cosa succederà, la dama tornerà alla carica?

Non è la prima volta che il Trono Over regala una storia d’amore. Quella tra Noel e Stefano però è una sorpresa per molti. Il ‘cavaliere’ infatti è andato avanti per mesi a corteggiare Pamela Barretta e alla fine i due erano anche usciti insieme.

Ma la loro felicità non è durata a lungo, anche per l’intervento di un’altra dama che ha partecipato a Uomini e Donne. Roberta Di Padua infatti aveva ammesso di aver ricevuto messaggi particolari da parte di Stefano, il rapporto con Pamela era andato in crisi e i due si erano lasciati.

Lui però aveva già in mente un altro progetto. Come ha raccontato qualche settimana fa Noel, a luglio si sono visto un paio di volte per cenare insieme e per assistere ai concerti di Umbria Jazz. Evidentemente hanno scoperto di avere altri interessi in comune e adesso fanno coppia fissa. Lo ha confessato lo stesso Stefano al magazine di Uomini e Donne. Parlando, hanno scoperto di avere le stesse storie tormentate alle spalle e hanno deciso di provare a camminare insieme.

L’ex cavaliere del Trono Over ha confessato di essere molto carico per questa nuova possibilità: “Credo che quello che c’è in questo momento tra Noel e me si possa definire un flirt, non un’amicizia ma neanche una storia d’amore”. E ha una certezza: ormai Pamela fa parte del suo passato, non ci sono possibilità che cambi idea.

Uomini e Donne, Noel ha ancora paura di Pamela?

Ma come la pensa Noel? La dama del Trono Over, sempre al magazine ufficiale, ha dichiarato che adesso sta bene insieme a Stefano anche se non fa programmi a lunga scadenza. “Due persone devono avere il tempo di conoscersi più a fondo. Soprattutto, prima di ogni cosa, per iniziare una qualsiasi storia dobbiamo liberarci degli strascichi che ci portiamo dietro…”, ha detto.

Evidentemente ha paura che il fantasma di Pamela torni a perseguitarla, nonostante le rassicurazioni di Stefano. Pamela, per parte sua, quando ha scoperto questa nuova relazione ha affidato a Instagram il suo sfogo, Secondo l’affascinante donna pugliese è una coppia finta, nata soltanto per farsi notare sui social ma non durerà: “Sono convinta che si lasceranno, magari li vedremo a Uomini e Donne litigare“.

Anche lei però è certa di non avere nessuna voglia di riallacciare i rapporti con Stefano: “Meglio perderla una persona del genere. Voleva andare a Temptation Island e sono convinta che mi avrebbe lasciato lì”, ha concluso.

La Barretta ha concluso dicendo di non essere sicura del suo ritorno a Uomini e Donne, Ma se lo facesse spera che di non vedere più Stefano perché stufa delle sue bugie. Secondo voi come andrà a finire?

