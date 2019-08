Tra un mese, con la nuoba stagione di Uomini e Donne, scopriremo se Ida Platano tornerà tra le dame del Trono Over. Intanto sui social spunta un ammiratore speciale

Nella nuova stagione di Uomini e Donne ci sarà ancora posto per Ida Platano? La dama bresciana è certamente uno dei personaggi più amati nelle ultime edizioni del Trono Over ma non ha ancora sciolto le riserve sulla sua futura presenza nel dating show.

Nelle ultime ore però qualcosa sembra essere cambiato e forse le speranze dei fans si trasformeranno in realtà. L‘hair stylist, che ha appassionato tutti grazie alla sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, farà molto probabilmente di nuovo compagnia all’amica Gemma Galgani. Sarà un modo per dimenticare la tormentata relazione con Riccardo, guardare avanti e cercare un nuovo compagno.

In realtà c’è un bel colpo di scena che appassionerà ancora di più il pubblico del dating show di Canale 5. In mezzo alle tante Stories di Instagram, la Platano infatti ha voluto condividere il messaggio di uno spasimante misterioso. Una dichiarazione d0amore in grande stile, come si può leggere nel post: “Passo ore ed ore a pensarti. Dolci tramonti che riflettono i colori del tuo splendido viso e vorrei averti accanto questa sera, anche solo per guardarti e perdermi tra le gocce di eternità racchiuse nei tuoi occhi”.

E il messaggio va avanti, con una serie di complimenti al sorriso della donna, alla sua bellezza. L’ammiratore misterioso dice di essere sofferente, perché sa che non potrà mai averla, anche se non spiega i motivi. La firma? “Diciamo che te la dedica un tarantino innamorato”, ha scritto lo spasimante della Platano.

Ida Platano a Uomini e Donne, l’amicizia con Gianni Sperti diventerà qualcosa di più?

Le prime puntate del Trono Over serviranno quindi a svelare l’identità di questo ammiratore sconosciuto? Ida spera solo che dopo aver tanto sofferto per la storia con Riccardo, adesso per lei ci sia finalmente una nuova prospettiva perché a 37 anni ha ancora voglia di innamorarsi e avere un uomo al suo fianco.

Di recente ha fatto molto chiacchierare il commento che la dama ha lasciato sotto un’immagine postata da Gianni Sperti. Il famoso opinionista di U&D ha postato una sua immagine al mare, in costume da bagno. Tra le follower che hanno commentato, anche Ida: “Sei bellissimo“, gli ha scritto e tanto è bastato per fare chiacchierare.

I due hanno sempre detto di essere amici e di aver creato con il tempo un bel rapporto in studio. Davvero tra Ida e Gianni c’è solo questo e il misterioso spasimante della donna può sperare di conquistare il suo cuore. Oppure, essendo single entrambi, in questa stagione del Trono Over ci saranno clamorosi colpi di scena. Presto ne sapremo di più. E voi cosa ne pensate?

