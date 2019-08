Cos’è successo davvero tra Jessica Battistello e Andrea Filomena dopo il confronto finale a Temptation Island 2019 che ha sancito la fine della loro relazione? A raccontare tutto è stata la stessa Jessica che, dopo la puntata speciale in cui Andrea ha ribadito di non aver mai tentato di tornare con lei, si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Non sono piaciute le dichiarazioni fatte da Andrea Filomena a Filippo Bisciglia durante la puntata speciale di Temptation Island 2019. Delusa e amareggiata, Jessica che sta continuando a sentire e frequentare il tentatore Alessando, ha rilasciato la propria versione su Instagram.

“Andrea lavorava tanto, sì, ma come lavoravo tanto anche io. Forse questo ci ha portato ad allontanarci parecchio. Eravamo molto stressati entrambi, ma il problema non era questo. Il problema era che anche quando lui c’era a casa, era come se non ci fosse perché non aveva mai voglia di condividere, di parlare con perché stanco dal lavoro. Io questa cosa la soffrivo parecchio perché, come avrete capito io sono sola in Italia quindi se non parlavo o avevo un appoggio da lui da chi lo potevo avere? Quindi il problema era che mi sentivo tanto sola in coppia. Non voglio cancellare le foto con lui, perché non rinnego i ricordi. Però penso sia giusto per entrambi stare da soli. Ci siamo fatti tanto male a vicenda quindi è giusto così”.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island, Jessica e Andrea: “l’importante è che se ne parli”

Infine, ha aggiunto: “Se ho sbagliato non lo so, io non mi pento di nulla di quello che ho fatto e su questo resto coerente assolutamente. Non è una giustificazione però io non immaginavo che Andrea stesse così male. Potevo pensare che sì, lo avrebbe un po’ ferito, ma non così tanto. Io non l’ho mai visto piangere, quando litigavamo a casa o dicevo che volevo lasciarlo non ha mai reagito così, era molto freddo… forse perché mi ha dato sempre per scontata e non pensava dicessi quelle cose sul serio. Con il senno di poi, vedendo come è stato male lui, qualche atteggiamento lo cambierei, questo forse sì”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI