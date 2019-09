Emma Marrone insultata dai fans di Matteo Salvini dopo il post che ha pubblicato su Instagram e con il quale ha annunciato una pausa dalla musica per un problema di salute. Di fronte ai numerosi insulti che la cantante salentina sta ricevendo dai propri sostenitori, è intervenuto Matteo Salvini.

Emma Marrone sta affrontando una nuova battaglia per un problema di salute. La notizia ha scatenato i commenti degli haters che le stanno augurando cose vergognose. Sui social, inoltre, la cantante è finita nel mirino dei fans di Matteo Salvini al punto che il leader della Lega ha deciso d’intervenire per mettere un punto alla situazione.

“Emma Marrone… impegnata a combattere la malattia.. forse ora non avrà tempo per insultare Salvini…”, “È ritornato? Ognuno ha quello che si merita CAMIONISTA”, “È inutile che adesso facciate tutti i virtuosi e difendiate l’indifendibile. Questa stupida ragazzotta ha creduto di mettersi in vista insultando Salvini nei suoi concerti, probabilmente si è attirata addosso gli accidenti di tante persone e qualche accidente è andato a segno… ben le sta. Nella prossima vita impara a tacere e a non fare politica, che non è il suo mestiere. Che sia malata non me ne frega proprio niente, anzi, ripeto, ben le sta”: questi, come scrive Bitchyf, sono solo alcuni dei vergognosi messaggi che sta ricevendo Emma di fronte ai quali Salvini ha deciso d’intervenire condannando gli autori di tali commenti.

“Mi piacciono le canzoni di Emma Marrone, andrei ad un suo concerto, a prescindere dalle idee. Anzi, le faccio un grosso in bocca al lupo. Le manderò un mazzo di fiori. Un conto sono le idee, un altro è il rispetto per la sofferenza di una persona”, ha commentato Salvini.

Renzi, invece, ha aggiunto: “Gli haters che stanno attaccando Emma Marrone si devono soltanto vergognare. Emma è una grande artista. E per la sua battaglia personale merita solo affetto e sostegno, non la cattiveria di chi odia Emma”.

