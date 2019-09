Ansia d’autunno: perché potresti sentirti più stressato in questa stagione?

Ci sono una serie di ragioni per cui potresti sentirti più ansioso quando l’estate finisce e inizia l’autunno. Scopri di più

L’ansia autunnale è un aumento annuale dell’ansia che alcune persone iniziano a provare durante i mesi autunnali. Gli esperti affermano che alcune cause di questa ansia potrebbero essere dovute all’inizio di un nuovo anno scolastico, allo stress incombente delle festività o al possibile rimpianto per non aver raggiunto gli obiettivi desiderati durante l’estate.

Il bel tempo trascorso al mare o in piscina, il sole, le giornate lunghe, tutto sta lasciando il posto all’autunno che si fa strada, e alcune persone si sentono ansiose per questo:

“L’ansia autunnale è la tendenza delle persone a soffrire di ansia e malumore durante i mesi autunnali”,spiega Healthline.

“Inoltre differenza di altre ansie, spesso non c’è un evidente innesco esterno e tende a ripetersi ogni anno”.

Molte persone non si rendono conto di quanto sia comune l’ansia in autunno al punto che potrebbero non riconoscerla: “Tuttavia, se si verifica ogni anno, il modello diventerà ovvio e si possono prendere misure per prevenirlo”, si legge sul sito.

Sintomi dell’ansia autunnale

umore basso e depressione

ansia e preoccupazione eccessiva

irritabilità

letargia, sonnolenza e affaticamento

perdita di interesse per le attività quotidiane

“Una delle cause maggiori è la riduzione della luce solare, che porta alla caduta dei livelli di serotonina. Questo importante ormone influenza l’umore, l’appetito e il sonno. C’è anche un aumento dell’ormone melatonina, che tende a far sentire assonnati e depressi ”, Spiga il Dr. Morrison per Healthline Partner Solutions

“Altri fattori includono i cambiamenti comportamentali, perché man mano che il tempo peggiora, trascorriamo meno tempo all’aperto e facciamo meno esercizio fisico.”

È ansia d’autunno o si tratta di qualcos’altro?

Patricia Thornton, PhD, psicologa autorizzata a New York City, ha convenuto che i cambiamenti nella stagione possono causare cambiamenti d’umore e ansia, tuttavia, ha detto che l’ansia autunnale non è una condizione riconosciuta.

“Di solito parliamo di SAD – disturbo affettivo stagionale. I giorni sono più brevi, le notti sono più lunghe, le temperature diventando più fredde. Ci può essere l’ansia di tornare a scuola e la pressione accademica e sociale “, ha detto Thornton a Healthline. “L’ansia autunnale potrebbe essere l’ansia anticipatrice di ottenere SAD.”

Le transizioni possono causare ansia

“Le persone che lottano con le transizioni o qualsiasi tipo di cambiamento nelle circostanze della vita, come un cambio di programma con il ritorno a scuola, potrebbero essere ansiose perché devono alzarsi prima e dormire meno, la loro ansia è causata da meno sonno “, ha detto Thornton.

Tuttavia, osserva che molti dei suoi clienti che hanno un disturbo ossessivo compulsivo e disturbi d’ansia si sentono meglio quando si ritorna alla routine della scuola o del lavoro.

“Questo perché OCD e l’ansia possono esplodere quando non c’è abbastanza da fare”, ha detto Thornton. “Se si è inattivi durante l’estate, si è ansiosi di tornare a scuola per avere qualcosa su cui concentrarsi e questo aiuta ad alleviare i pensieri, preoccupazioni e ruminazioni.”

Un’altra spiegazione dei sentimenti negativi durante l’autunno potrebbe essere quella che Thornton chiama “reazione dell’anniversario”.

Ad esempio, quando entri nei mesi più freddi e ricevi meno luce solare, ricordi che l’inverno è rigido.

“Questo è un fenomeno che si verifica in genere intorno agli anniversari degli eventi. A volte sono eventi traumatici, come la morte, ma a volte è solo un ricordo di un sentimento nel periodo dell’anniversario che può invocare sentimenti che fanno sentire ansiosi o depressi “, ha detto Thornton.

Esiste una consapevolezza corporea e inconscia in cui si pensa che quello è stato generalmente un momento difficile, quindi si avrà di nuovo dei momenti difficili.

La fine dell’estate può anche provocare sentimenti di rimpianto per non aver fatto tutto ciò che si era pianificato di sperimentare o realizzare durante i mesi estivi.

“O se hai trascorso un’estate favolosa ed è finita, può essere deprimente”, ha detto Thornton.

Cosa fare in caso di ansia autunnale?

Cambiamenti nella dieta, esercizio quotidiano e maggiore esposizione alla luce del giorno sono tutti modi in cui le persone possono ridurre al minimo gli effetti dell’ansia autunnale.

Indipendentemente da ciò che potrebbe causare i tuoi sentimenti ansiosi durante la stagione autunnale, Morrison e Thornton suggeriscono che queste 6 cose possono aiutare a fornire sollievo:

1. Ottieni più luce

Inizia trascorrendo più tempo all’aperto per sfruttare al massimo la luce del sole.

Morrison suggerisce di alzarsi presto per godersi il sole del mattino. “Se necessario, vai a letto prima per aiutare a combattere la fatica e la sonnolenza diurna”, ha detto.

Tuttavia, poiché può essere buio al mattino presto, ha detto di considerare l’utilizzo di una particolare lampada pr la terapia della luce.

“Questa è una lampada luminosa che può essere utilizzata per 30 minuti al giorno o più, per esporre gli occhi a luce extra”, ha detto Morrison.

Thornton è d’accordo, affermando che ci sono una varietà di terapia della luce. “Ci sono anche lampade che aumentano gradualmente di intensità quando ti svegli, quindi simulano il sorgere del sole anche se fuori è buio pesto”, ha detto.

2. Esercitare ogni giorno

Morrison suggerisce di allenarsi ogni giorno per almeno 30 minuti: “Una volta che il caldo clima estivo si è placato, l’autunno è un ottimo momento per godersi la vita all’aria aperta, quindi approfittane facendo lunghe passeggiate o gite in bicicletta. In alternativa, inizia un nuovo sport o iscriviti alla palestra ”

Anche secondo Thornton l’esercizio è fondamentale: “L’esercizio fisico è fondamentale per i disturbi della salute mentale. Ogni studio mostra un miglioramento dell’umore dopo l’esercizio fisico ”

3. Cambia la tua dieta

L’autunno è un momento eccellente per pensare a cosa mangi, ha detto Morrison. Thornton concorda, dicendo che la stagione autunnale è un ottimo momento per preparare le tue zuppe stagionali preferite e i tuoi pasti caldi che non hai mangiato durante l’estate.

4. Inizia qualcosa di nuovo

Poiché l’autunno è un periodo di nuovi inizi, un nuovo termine e una nuova stagione, Morrison consiglia di viverlo come un momento di riordino della casa, del giardino e di riorganizzazione. Ha aggiunto di prendere in considerazione un nuovo look, un hobby o un corso serale che affascina da molto tempo.

5. Aggiorna il tuo outlook

Piuttosto che associare l’autunno a esperienze negative, Thornton consiglia di provare a guardarlo in modo diverso riformulandolo: “Gli umani sono molto concentrati sulla perdita. In questo caso, la perdita di luce solare e dell’essere all’esterno, quindi prova a pensare a cosa puoi fare per essere dentro ”, ha detto. “Piuttosto che pensare,” Fa freddo e rimarrò bloccato dentro “, prova a pensare di essere dentro in un posto caldo ed accogliente”.

Un modo per farlo è quello di cambiare l’ambiente della tua casa aggiungend una coperta comoda e calda, o con cuscini d’arredo di colori autunnali. “Ora, stai prendendo ciò che sembra una perdita e ci stai pensando in un modo diverso”, ha detto Thornton.

6. Cercare un aiuto professionale

La terapia fiduciaria comportamentale (CBT) ha dimostrato nella ricerca Trust Source di trattare efficacemente l’ansia e il disturbo affettivo stagionale. Se ti senti sopraffatto, Morrison consiglia di consultare il medico: “Non aspettare che le cose peggiorino davvero”, ha detto. “Se inizi a sentirti ansioso e depresso, agisci tempestivamente per migliorare il tuo umore.”

