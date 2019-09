Come sfoggiare un fisico perfetto: ecco i 10 trucchi usati dalle star

Non esattamente sane in quanto poco equilibrate, le diete utilizzate dalle star continuano a stuzzicare l’appetito delle donne che sognano un fisico da urlo.

E’ noto come le dive del cinema e della tv debbano sempre apparire impeccabili davanti all’obiettivo e all’occhio ormai super critico delle piattaforme sociali. Per questo, molto spesso, si infilano in diete davvero strane e non propriamente consigliabili per dimagrire in tempi flash e recuperare da gravidanze o particolari ruoli cinematografici.

Le diete della star: ecco come riescono a dimagrire in fretta

Qui vi proponiamo una carrellata di 10 regimi dietetici prediletti dalle vip.

1- I 22 giorni di Beyonce – Creata dal nutrizionista e fisiologo sportivo Marco Borges, questa dieta si sonda in tre settimane, ovvero nel tempo previsto per spezzare le cattive abitudini. I suoi must sono: eliminare i prodotti industriali e preferire le verdure crude e non condite; fare 3 pasti al giorno e non saltarli mai. L’ultimo che deve avvenire almeno due ore prima di andare a letto. Occorre assumere l’80% di carboidrati (compresi frutta, verdura, creali e legumi), il 10% di proteine e il 10% di grassi.

2- Le 5 mani di Victoria Beckham – In questo caso i pasti sono 5 e devono essere costituiti da proteine, per un quantitativo che sta nel palmo della mano, e verdure.

3- Digiuno a pranzo e gelato a cena di Marilyn Monroe – Per colazione frullato di uova crude e latte caldo. Per pranzo nulla e per cena fegato di bollito, oppure bistecca o agnello, con gelato e salsa calda al cioccolato come dessert.

4- La macrobiotica di Madonna – Madge mangia solo 3 alimenti: tofu, soia e alghe marine. Assolutamente proibiti carboidrati, uova, carne e latticini.

5 – Il lievito crudo, il siero di latte e la pagnotta al sedano di Greta Garbo – Perennemente a dieta la Divinasi era fatta consigliare questi tre alimenti dal dottor Gayelord Hauser. Per quanto riguarda la pagnotta, questa era composta da noci, prezzemolo, cipolla, funghi, burro, uova, purea di sedano e briciole di pane.

6 – L’aceto di mele di Kourtney Kardashian- da bere 2 volte al giorno prima dei pasti in quanto facilita la digestione, regola il metabolismo e aumenta il senso di sazietà.

7 – Il latte di capra di Gwyneth Paltrow – Per otto giorni bisogna alimentarsi solamente con prodotti a base di latte di capra.

8 – La Master Cleanse di Beyonce – Per 2 settimane bisogna bere una bevanda composta da succo di limone, sciroppo d’acero, pepe di cayenna ed acqua calda.

9 – La Seven Day Color di Christina Aguilera – Predilige i cibi colorati così da assumere tutte le vitamine utili per l’organismo. La cantante suddivide i colori per giorni. Si inizia dal bianco, poi si passa al rosso, al verde, all’arancio, al viola, al giallo e poi tutti assieme.

10 – La crudista di Uma Thurman – Qui occorre dare sotto a frutta e verdura. L’unica cottura permessa è a massimo 30 °C, in modo da non perdere le proprietà degli alimenti.

