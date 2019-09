Filippo Bisciglia, duro scontro con Maria ad Amici Celebrities: la De Filippi lo asfalta

Duro scontro ad Amici Celebrities tra Filippo Bisciglia e Maria De Filippi: la conduttrice perde la pazienza e lo asfalta così.

Duro scontro ad Amici Celebrities tra Filippo Bisciglia e Maria De Filippi. Il conduttore ha attraversato un brutto momento durante la seconda puntata del talent show di canale 5 scontrandosi pesantamente con la De Filippi che, di fronte ad alcune affermazioni di Bisciglia, ha perso la testa asfaltando Filippo.

Filippo Bisciglia litiga con Maria De Filippi: la conduttrice di Amici Celebrities s’infuria e lo attacca

Come ha svelato in anticipo il Vicolo delle News, durante la registrazione della seconda puntata di Amici Celebrities, c’è stato un duro scontro tra Filippo Bisciglia e Maria De Filippi. Tutto è nato con la scelta della conduttrice di mandare in onda un filmato della settimana in cui Filippo critica i compagni dando, in particolare, della “pippa” ad Emanuele Filiberto di Savoia. Il video ha scatenato l’imbarazzo di Filippo che non pensava che un momento privato sarebbe andato in onda. Bisciglia si è poi scusato con Emanuele Filiberto di Savoia, ma un altro video ha creato ancora più tensione.

In un filmato successivo, il conduttore di Temptation Island si amenta affermando che il grado di difficoltà dei ritornelli a lui affidati è maggiore di quelli dati all’avversaria. Maria, poi, attraverso uno schema, ha smentito Filippo evidenziando lo stesso livello di difficoltà dei brani. Furioso e credendo di avere il microfono spento, ha ipotizzato l’esistenza di un complotto nei suoi confronti scatenando la reazione furiosa di Maria. Come scrive il Vicolo delle news, infatti, la De Filippi si è rivolta così a Filippo:

“Perchè mi dici brava? Hai messo ripetutamente in discussione la buona fede dei miei collaboratori! Ho piena fede nella loro imparzialità e gli ho chiesto io di mostrare quello che hai visto!”.

