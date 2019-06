Clarissa Marchese, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata così sui social: “Immagino che vita triste che avete”. – VIDEO

Clarissa Marchese, l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché Miss Italia 2004 si è sentita in dovere di rispondere per le rime a tutti coloro che hanno giudicato il suo lussuosissimo abito da sposa come uno spreco.

La novella sposa ha così fatto sapere agli haters che l’hanno criticata: “Immagino la vostra vita triste con le magliette da 1,50 euro, sedute sul vostro divanino…” . Ora, però rischia di perdere i suoi followers.

