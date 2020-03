GF Vip | Andrea Denver, dopo l’abbandono di Adriana Volpe, sta pensando di lasciare la casa più spiata d’Italia. Paolo Ciavarro ha provato a convincerlo

Alfonso Signorini ha aggiornato, ancora una volta, i concorrenti del GF Vip su quanto sta accadendo nel mondo esterno a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. I vipponi, soprattutto dopo l’abbandono di Adriana Volpe, appaiono piuttosto scossi. In particolar modo Andrea Denver che sta pensando di terminare, in maniera anticipata, il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Non appena sento quello che sta accadendo fuori” ha osservato il bel modello. “Mi viene voglia di uscire fuori e andarmene” ha concluso.

Andrea Denver abbandona il GF Vip? Paolo Ciavarro, che fin dall’inizio di questo percorso ha legato con il modello, ha provato a farlo ragionare.

GF Vip | Paolo Ciavarro consola Andrea Denver: “Tieni duro, siamo alla fine”

Paolo Ciavarro ha provato a spiegare ad Andrea Denver, che è ancora piuttosto scosso dall’abbandono di Adriana Volpe, che tutte le sensazioni di sconforto che sta provando in questo momento sono del tutto normali, visto che loro sono rinchiusi tra le mura della casa più spiata d’Italia e hanno pochi contatti con il mondo esterno.

“Anche io la penso come te, spesso ho il desiderio di voler andare via” ha spiegato. “Ma non abbiamo motivo per andarcene ora” ha osservato. “Siamo arrivati quasi alla fine, manca davvero poco” ha concluso, facendo notare che è stato già eletto il primo finalista del Grande Fratello Vip.

Andrea Denver al GF Vip, dopo essersi confrontato con Paolo, sembrerebbe aver cambiato idea scegliendo di continuare il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Probabilmente, oltre all’emergenza del coronavirus, perdere per lui una figura importante come Adriana Volpe ha mandato in crisi tutte le sue certezze all’interno del gioco.

Andrea Denver riuscirà ad arrivare fino alla fine anche senza la presenza di Adriana Volpe?