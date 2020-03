Manicure fai da te | segui i consigli per farlo in modo...

Segui i nostri consigli per fare una manicure perfetta a casa, utilizzando gli strumenti e prodotti giusti, così le vostre mani saranno sempre in ordine e curate.

Prendersi cura delle unghie delle mani è davvero importante, se il tempo vi viene a mancare, quindi non potete fissare l’appuntamento al centro estetico, potete farlo anche da sole a casa.

La manicure è utile ed indispensabile, in quanto mantiene non solo le unghie in ordine, ma anche sane, inoltre sono un biglietto da visita di ogni donna.

Manicure: perchè è importante

La manicure permette di prendersi cura delle mani, in modo da garantire in primis il benessere delle unghie e delle cuticole. A tutte le donne piace avere le mani in perfetto ordine e con una manicure impeccabile, ma quali sono i benefici della manicure?

I benefici della manicure sono:

Mani pulite e in ordine : le unghie saranno sempre ordinate, pulite e con una forma regolare. Si sa utilizzando prodotti aggressivi, detergenti le unghie si indeboliscono facilmente ma se poniamo la giusta attenzione ciò non accade. Quindi se si esegue regolarmente la manicure, si preserva la salute delle mani e avranno un bell’aspetto.

: le unghie saranno sempre ordinate, pulite e con una forma regolare. Si sa utilizzando prodotti aggressivi, detergenti le unghie si indeboliscono facilmente ma se poniamo la giusta attenzione ciò non accade. Quindi se si esegue regolarmente la manicure, si preserva la salute delle mani e avranno un bell’aspetto. Cura e bellezza: si con la manicure le unghie saranno belle dal punto di vista estetico, nutrite e idratate.

Cosa occorre per fare la manicure?

La manicure si può fare a casa senza l’aiuto di professionista, ma occorrono dei prodotti specifici e attrezzi necessari ed indispensabili, scopriamo quali.

1- Lima per le unghie: deve essere di cartone perchè stressa meno le unghie a differenza di quelle in metallo.

2- Forbicine: sono molto più precise e permettono di tagliare l’unghia in maniera più sicura, rispetto al tagliaunghie.

3- Bastoncini in metallo per le cuticole: ogni volta che viene utilizzata si deve disinfettare.

4- Crema idratante per le mani: da applicare dopo la manicure, ma anche quotidianamente per idratarle ed ammorbidirle

5- Oli di bellezza per le unghie: si devono utilizzare gli oli vegetali per rinforzare le unghie. Si possono anche utilizzare oli essenziali aggiunti a questi.

6- Base per smalto: si deve sempre applicare per proteggere le unghie dallo smalto che applicherete, che il più delle volte possono risultare troppo aggressivi.

7- Smalto: lo smalto si applica alla fine per dare un tocco di colore e femminilità alle unghie, scegliete sempre quelli di qualità.

8- Solvente per smalto: è indispensabile per rimuovere efficacemente lo smalto dalle unghie, scegliete quello senza acetone, in quanto risulta aggressivo e corrosivo per le unghie.

9- Ovatta o dischetto struccante: occorre per applicare il solvente per poi rimuovere lo smalto.

Step by step per eseguire la manicure

La manicure si può realizzare a casa da sole, se seguite i nostri consigli, sarà molto più semplice, veloce e soprattutto il risultato è garantito.

1- Pulire le mani: le mani devono essere ben deterse, prima di iniziare la manicure, poi si devono eliminare tutti i residui di smalto dalle unghie. Riempire una bacinella di acqua tiepida ed aggiungete un cucchiaio di amido di riso, che ha un’azione lenitiva ed emolliente. Immergete le mani per 10 minuti circa e poi le asciugate.

2- Limare le unghie: le unghie vanno limate o tagliate, dipende da voi, se avete le unghie lunghe, dovrete prima tagliarle e poi limarle. Non commettete l’errore di tagliarle in profondità. In caso di unghie di lunghezza media potete direttamente limarle per definire la forma.

3- Eliminare le cuticole: le cuticole, rappresentano l’eccesso di pelle che si trova alla base dell’unghia, che deve essere eliminata perchè con il tempo si ispessiscono.Si spingono con il bastoncino per cuticole, dovete solo porre attenzione a non creare irritazioni e piccoli tagli.

4- Applicare base per lo smalto: è preferibile farlo, perchè protegge le unghie evitando che si ingialliscono, dopo l’applicazione si deve asciugare bene prima di applicare lo smalto sopra.

5- Applicare l’olio: dovete sempre utilizzare quello specifico per unghie deve essere nutriente e rinforzante specifico. Gli oli che potete utilizzare sono quello di ricino o di jojoba, a a cui potete aggiungere una goccia di essenza di limone che ha un’azione disinfettante. Oppure l’olio di lavanda, che ha un’azione lenitiva o di tea tree che è un antibatterico. Poi massaggiate delicatamente le unghie per un paio di minuti oppure fino a quando l’olio non si sarà assorbito.

6- Applicare la crema: lo step finale, basta applicare una comune crema mani idratante, però dovete massaggiare in modo da agevolare l’assorbimento di tutti i principi attivi. L’unica raccomandazione è di acquistare creme senza siliconi, parabeni e petrolati. La crema va applicata comunque tutti i giorni.

Nel caso in cui le vostre mani saranno irritate o screpolate, si consiglia di fare una maschera esfoliante, che va a levigare la pelle. Oppure una valida alternativa è una maschera nutriente e antiage, così va a rigenerare la pelle. Se le mani invece sono soggette a dermatiti e ad infiammazioni, fate una maschera lenitiva, che deve agire per una decina di minuti e poi risciacquate con acqua tiepida.

Consigli utili da seguire

La manicure fai da te è preferibile eseguirla almeno una volta a settimana, così da preservare la salute, il benessere e la bellezza delle mani e delle unghie. Ma la crema idratante è consigliata tutti i giorni. Però nel caso di unghie lunghe e di media lunghezza, prestate sempre attenzione ad eliminare lo sporco che si può depositare sotto le unghie che può essere portatore di infezioni e batteri.

Se eseguite tutti i giorni i due consigli sopra citati, le vostre unghie e mani saranno sempre in perfetto ordine e d in salute.