Quali colori caratterizeranno gli smalti più desiderati per la primavera 2020? Scopriamo le sei nuance che ci faranno perdere la testa.

Il freddo vero sembra non esser mai arrivato ma noi donne attendiamo comunque con impazienza il momento in cui potremo definitivamente abbandonare il cappotto e i maglioni per giacche più leggere e t-shirt.

La primavera ci fa sempre spuntare il sorriso. Non è solo l’opportunità di un clima decisamente più caldo ma anche una vera e propria occasione fashion. Nuovi outfit, nuovi accessori da testare e, ovviamente,e nuovi colori per salutare la bella stagione.

Le nuance primaverili tingono le gonne, le camicette e, naturalmente, le nostre unghie.

Già perché cambio di stagione significa anche cambio di manicure. I colori autunnali lasciano il posto alle nuance primaverili, nuove tendenze miste a grandi classici tornano a stregarci anche quest’anno. Scopriamo quali saranno i veri must, le sfumature che tutte vorremmo provare

Smalti primavera 2020: i colori must have

Sfumature sobrie e sofisticate come rosa e rosse, declinate nelle sfumature più di tendenza, oppure colori più audaci, come il Classic Blue, il bianco o il giallo.

Le proposte per la primavera 2020 in fatto di smalti sono a dir poco variegate. Noi oggi analizzeremo nel dettaglio le sei più interessanti, quelle che promettono veramente di stregarci e obbligarci almeno a un giro di prova.

Vediamoli insieme nel dettaglio.

Nude – Dal rosa al beige, si tratta sempre di una scelta elegante. L’obbiettivo è evitare l’effetto “tinta unita” con la mano, sarà quindi bene optare per una sfumatura leggermente più chiara o più scura rispetto alla carnagione. La scelta si adatta certamente a chi desidera una colorazione sofisticata, semplice ma di tendenza e il suo vantaggio più grande sarà la versatilità: non c’è look che non si sposi bene con una manicure nude.

Classic Blue – Qui la sobrietà decisamente non è di casa. Pantone del resto ha sancito questo come colore dell’anno 2020 e dunque non potevamo certo tirarci indietro dal provarlo. Per chi vuole sorprendere pare questo il colore su cui puntare, un effetto brillante che andrà benissimo su tutte le unghie così come mixato a diverse sfumature di blu o accostando colori vitaminici e complementari come il giallo o l’arancione.

Total white – Come già vi avevamo accennato il bianco è un colore da 365 giorni l’anno. In inverno è un luminoso omaggio alla neve mentre in estate esalta l’abbronzatura. E in primavera? Si può optare per un effetto ortica, perfetto per non apparire troppo pallide. Il perla è a tal scopo veramente perfetto, con la sua capacità di riflettere la luce in modo sempre nuovo. Il tutto naturalmente una attesa di un po’ di tintarella che sappia esaltare al meglio la nuance.

Rosso – Lo smalto rosso, si sa, va bene in tutte le stagioni ma è in primavera che le varianti più classiche di questa nuance danno il loro meglio. Provatele, mixatele, sperimentatele: non ci sono limiti al rosso in primavera.

Rosa – Malva, salmone, rosa baby e chi più ne ha più ne metta. Il più romantico dei colori darà il meglio di sé in questa primavera 2020, esplodendo in un finish glossy super luminoso che donerà vivacità alla manicure. Non andranno comunque sottovalutate le varianti più scure del rosa, ideali per chi teme di cedere a un look troppo “bambolina”.

Sfumature pastello – Verde, azzurro, giallo e lilla sono senza dubbio le varianti più quotate, un omaggio ai fiori che caratterizzano la stagione e che faranno innamorare le donne più chic. Si tratta di opportunità perfetto per chi ama una manicure dalle unghie più corte: le tonalità pastello hanno infatti il potere di allungare otticamente il letto ungueale e far apparire così le mani più affusolare.

Ecco dunque le sei principali opzioni tra cui le amanti del fashion potranno scegliere per valorizzare le proprie mani.

Quale vi affascina di più? Vi lascerete conquistare dalle sfumature più classiche e bon ton o deciderete di osare con nuance di spicco? A voi l’ardua sentenza.

Fonte: blog.cliomakeup.com