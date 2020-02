Tutto quello che c’è da spaere sul trattamento alla cheratina per unghie, come funziona, prodotti usate e in quali casi provarlo.

Abbiamo provato con gli oli essenziali, con il bicarbonato e con diversi rimedi naturali ma le unghie fragili sembrano essere una piaga da cui è quasi impossibile sottrarsi.

Unghie che si sfaldano, si spezzano, si ingrigiscono sono un problema con cui noi donne ci ritroviamo a combattere quotidianamente o quasi.

Un rimedio proposto sia dai centri estetici che da diversi marchi, che producono prodotti da utilizzare comodamente a casa, è la cheratina, un vero e proprio concentrato di energia per unghie e capelli.

In che cosa consistono questi trattamenti e con quali prodotti realizzarli? Lo scopriamo insieme qui su CheDonna.it.

Unghie fragili: prova il trattamento alla cheratina

Prima e più importante domanda: a chi è adatto la cheratina? Quando le unghie sono deboli presentano un colore spento, tendono a sfaldarsi e a rompersi davvero molto facilmente la cheratina può senza dubbio essere un aiuto prezioso.

Ma che cos’è la cheratina? Si tratta di una sostanza di cui sono composte naturalmente le unghie, una proteina fibrosa costituita da amminoacidi, vitamine e oligoelementi. Anche i capelli possiedono questa componente ed ecco spiegato perché i trattamenti a base di cheratina sono spesso proposti sia per unghie che per capelli.

Sulle unghie in particolare la cheratina interviene riparando le parti danneggiate, sfaldate e indebolite e restituendo così alle mani un aspetto sano e curato.

In che cosa consiste allora un trattamento alla cheratina? Iniziamo con il dire che per trattamento alla cheratina si intende l’applicazione di appositi prodotti a base di cheratina, dalla cheratina pura per unghie a cosmetici che contengono anche altri ingredienti nutrienti e rinforzanti.

Naturalmente, trattandosi di un trattamento particolarmente in voga, sarà assai facile rivolgersi a un centro estetico e prenotare un trattamento alla cheratina, ciò nonostante sarà possibile svolgerlo anche a casa avvalendosi di uno dei numeri kit attualmente in commercio.

Soprattutto in quest’ultimo caso, sarà importante ripetere il trattamento con regolarità in particolar modo per ciò che riguarda l’applicazione del gel alla cheratina, vero e proprio fulcro del procedimento che ci consente di apprezzare risultati visibili già dopo pochi giorni.

In fin dei conti, la costanza nel settore beauty è da sempre la chiave del successo. Due volte a settimana sarà allora bene applicare prodotti specifici come il rinforzante per unghie alla cheratina, in gel o in siero e abbinando, qualora possibile, a una crema alla cheratina per unghie, con cui massaggiare anche l’area delle cuticole.

Le vostre unghie appariranno decisamente più in forma già dopo la prima applicazione. Provare per credere!

Ricordiamo infine che l’utilizzo della cheratina non è interdetto proprio a nessuno, trattandosi di una componente naturale, piuttosto occorre capire se è ciò che serve per il particolare problema che intendiamo affrontare. Per fare chiarezza sempre meglio rivolgersi a un esperto.