Scopri la moda manicure dell’inverno 2020 che svincola le unghie bianche dall’essere solo un must estivo trasformandole in un trend per la stagione fredda.

Pensate che per sfoggiare uno smalto bianco occorra avere obbligatoriamente un’abbronzatura californiana da abbinare? A quanto pare decisamente no.

Questo inverno sembra volerci persuadere che il bianco sia in realtà un vero e proprio passe-partout, un colore assai più versatile di quel che potessimo pensare. Se in estate esalta l’abbronzatura, in inverno giunge a ricordarci la luminosità del ghiaccio e della neve regalandoci un risultato sempre e comunque “wow”.

Ma come gestire delle white winter nails? Scopriamo insieme le varie opportunità che la moda ha deciso di regalarci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Le unghie svelano il nostro stato di salute

White nails, trend unghie inverno 2020

Che siano total white, con aggiunta di glitter o accostate ad altre tonalità, le white winter nails saranno sempre e comunque un grande successo.

Naturalmente ogni variante scelta avrà bisogno di qualche piccola accortezza per risultare al meglio. Scopriamole allora una dopo l’altra così da realizzare al meglio quella che sarà poi al nostra scelta finale, qualsiasi essa sia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Olio per cuticole, ‘must have’ per una manicure perfetta

Unghie total white – Questa scelta dona veramente a tutte, esaltando le carnagioni più scure e illuminando le più chiare. Imperdonabile sarebbe però una stesura frettolosa e imprecisa: lo smalto bianco non passa scelto inosservato e selezionarne uno di buona qualità da applicare poi con cura garantirà un effetto perfettamente coprente e senza striature di alcun genere. Dall’opaco al perlato tutti i finish andranno poi più che bene.

Stile frosty chic – Così si dice quando viene aggiunto un tocco prezioso alla manicure attraverso smalti dal finish metalizzato o glitter. Tono su tono otterrete un effetto super luminoso, puntando su altri colori invece potrete dare risalto a una o due unghie in particolare.

Bianco e oro o bianco e argento – Un modo elegante per dare un tocco prezioso alla manicure. Per scegliere tra i due “metalli preziosi” potete affidarvi alle indicazioni che vi fornisce implicitamente il sottotono del vostro incarnato: sottotono giallo chiama oro, sottotono rosa e freddo preferisce argento. Come applicare questi tocchi di colore? Si potrà evidenziare una sola unghia o utilizzarlo per piccole nail art con linee e punti: il geometrico è sempre chic e vincente.

Minimal manicure – Linee sottili, disegni geometrici, loghi, pois e via dicendo danno vita a manicure super glamour per le quali lo sfondo bianco è a dir poco perfetto.

Tricot manicure – Un vero e proprio classico degli ultimissimi inverni, sempre divertente e di tendenza. Si tratta dell’“effetto maglioncino” sulle unghie. Si tratta di un decoro in 3D che riproduce la trama dei tessuti pesanti di lana: un effetto tono su tono delicato ma estremamente originale. Vi ricordiamo che si tratta di un effetto realizzabile solo in gel.

Fonte: blog.cliomakeup.com