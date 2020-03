Grave lutto per Adriana Volpe: è morto il suocero, Ernesto Parli, a 76 anni. L’uomo sarebbe tra i contagiati da coronavirus.

Gravissimo lutto per Adriana Volpe a poche ore dalla sua decisione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 per stare vicina alla sua famiglia. A 76 anni è morto il suocero Ernesto Parli, padre del marito Roberto. L’uomo, come si legge su Fanpage, sarebbe tra i contagiati da coronavirus.

Silenzio da parte di Adriana Volpe che, dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2020 non ha rilasciato dichiarazioni nè è tornata sui social. La conduttrice che in queste settimane è stata in contatto con la propria famiglia, ha deciso di lasciare il reality dopo che la situazione si è aggravata.

A svelare il motivo dell’abbandono di Adriana Volpe è stato Alfonso Signorini che, durante una diretta Instagram, ha spiegato:

“Adriana Volpe è uscita dalla casa questa sera, adesso ve lo posso dire, era già una quindicina di giorni che lottava per alcuni problemi gravi in famiglia che riguardano la salute dei suoi cari e non voglio entrare nel merito. E’ stata informata costantemente in questi giorni e ha potuto parlare con il marito, ma ora la situazione si è aggravata ed è dovuta uscire dalla casa. Sono contento per lei perché davanti a un’emergenza di questo tipo, lei ha preso la decisione di essere presente anche se il GF perde una grande protagonista”.

Oggi la notizia della morte del suocero, riportata anche da diverse testate. Il padre di Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, infatti, è stato presidente della squadra di calcio del Chiasso portando anche la squadra in serie A. Al momento, nessuna dichiarazione da parte della Volpe e del marito Roberto Parli.