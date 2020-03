GF Vip | Antonio Zequila ha confidato a Licia Nunez di non credere che Sossio Aruta si meriti la finale

Sossio Aruta è il primo concorrente di questa quarta edizione del GF Vip ad arrivare in finale. Come per le altre edizioni, l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è stato mandato direttamente in finale per volere del pubblico del piccolo schermo che, attraverso un televoto flash, ha scelto di premiarlo.

La scelta del pubblico da casa, quella di preferire uno dei nuovi arrivati piuttosto che uno dei veterani, non è piaciuta ai vipponi che hanno iniziato il loro percorso nel reality show di canale 5 da gennaio. In particolare ad Antonio Zequila che ha manifestato tutte le sue perplessità all’attrice Licia Nunez.

“Ma Sossio in finale ne vogliamo parlare?” ha esordito l’attore. “Io non capisco proprio onestamente” ha concluso, di fronte ad un’accondiscendente Licia Nunez.

Sossio Aruta si è meritato la finale al GF Vip? Per il pubblico da casa, assolutamente sì.

GF Vip | Antonio Zequila boccia Sossio Aruta in finale: “Non capisco”

Antonio Zequila non ha mancato di dimostrare tutta la sua perplessità nel vedere Sossio Aruta, che in un primo momento aveva scelto di allontanarsi dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, in finale.

Licia Nunez gli ha dato man forte, confidando che secondo lei lanciare un televoto flash per scegliere il primo finalista non è stata propriamente una buona idea, in quanto il pubblico ha pochissimo tempo per scegliere il proprio preferito.

“E’ diverso dal televoto normale” ha ammesso Licia Nunez al GF Vip, che di recente è stata vittima di una pesante insinuazione da parte di Antonella Elia. “Lo fanno a tarda ora e in quel momento possono votare soltanto chi sta guadando la puntata, rispetto al televoto lanciato durante tutta la settimana” ha concluso.

“Esatto” ha subito replicato Zequila. “Metti che qualcuno sta in bagno, non ha manco il tempo di votare” ha concluso. “Concordo con te, metti anche che io e Sossio abbiamo anche due tipi di pubblico completamente differenti” ha osservato l’attrice, facendo notare che il pubblico di Uomini e Donne, quello che segue Aruta, non è di certo il suo.

Il pubblico del Grande Fratello Vip però non è del tutto d’accordo con i due concorrenti e sospetta che in realtà siano soltanto un po’ invidiosi di Sossio Aruta. Sarà realmente così?