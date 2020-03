Coronavirus | Chiara Ferragni e Fedez: “Ecco il nuovo ospedale!”

Il Coronavirus a Milano potrà essere combattuto con molte armi in più grazie a Chiara Ferragni e Fedez: l’idea dei due influencer ha permesso la costruzione in tempi record di un nuovo padiglione di terapia intensiva.

Fino a pochissimi giorni fa la grande area in cui è stato allestito un nuovo reparto di terapia intensiva era soltanto un campo sportivo.

Dal momento in cui sono cominciati, solo due settimane fa, i lavori sono andati avanti a ritmo serratissimo e hanno permesso di accogliere oggi i primi malati.

Fedez ha voluto condividere con tutti i propri follower l’enorme felicità per i risultati raggiunti e ha pubblicato diverse fotografie del nuovo reparto al quale, presto, ne sarà affiancato un altro.

Chiara Ferragni e Fedez “inaugurano” il nuovo ospedale contro il Coronavirus

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di raccogliere fondi per sostenere la sanità italiana nel momento della crisi peggiore dell’ultimo secolo.

La loro iniziativa però è stata accolta da diverse polemiche negli scorsi giorni, nonostante il fatto che fosse chiaramente animata dalle migliori intenzioni.

Chiara e Federico avevano infatti deciso di donare i proventi della raccolta fondi (che ha superato rapidamente i 3 milioni di Euro) al San Raffaele di Milano, città dove I Ferragnez vivono e lavorano ma anche capoluogo della regione più infetta d’Italia.

Erano stati in molti ad accusare la coppia di essere piuttosto “egoista” decidendo di devolvere il denaro soltanto a un ospedale, per giunta uno dei migliori e più all’avanguardia d’Italia. Tra coloro che si erano schierati contro i Ferragnez, anche Heather Parisi.

Dimostrando però di saper andare dritti per la loro strada, Chiara e Fedez hanno continuato a seguire il progetto da vicino e oggi hanno potuto raccogliere i frutti del proprio sforzo mediatico.

Il nuovo padiglione, che accoglierà un nuovo reparto di terapia intensiva è stato appena inaugurato e hanno già cominciato a essere accolti i primi malati di Coronavirus.

Pubblicando sul proprio profilo Instagram una raccolta di video e fotografie scattate all’interno del padiglione, Fedez ha anche voluto spiegare in che modo si è deciso di ringraziare tutti i donatori che hanno contribuito al progetto.

“All’ingresso della struttura è stato messo un telo con i nomi di tutti i 200mila donatori, un piccolo gesto per dire grazie a tutti voi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 23 Mar 2020 alle ore 3:59 PDT

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE => Ultime notizie sul Coronavirus

L’andamento del Coronavirus in Italia e in Lombardia

Il nuovo ospedale messo in piedi grazie al lavoro incessante di operai e tecnici permetterà di alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie lombarde.

Attualmente la Lombardia risulta ancora prima per contagi e decessi, moltissimi dei quali concentrati nella sola città di Bergamo.

Fortunatamente in questi giorni si sta registrando un lieve calo dei contagi, che però non deve far abbassare la guardia: il picco dei contagi è previsto a breve.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.