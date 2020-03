Tomaso Trussardi è originario di Bergamo, la città italiana più colpita dal Coronavirus. L’imprenditore ha deciso di rimanere in città osservando la quarantena e intorno ha sé ha riunito una famiglia allargata e piena d’amore.

Il Coronavirus a Bergamo sta letteralmente decimando la popolazione, eppure ci sono persone che continuano a credere nella città e a lottare per la sua sopravvivenza attenendosi scrupolosamente alle regole dettate dal governo italiano.

Tomaso Trussardi è tra questi: l’imprenditore ha fondato il progetto Con Bergamo a sostegno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e ha deciso di rimanere insieme alla sua famiglia nella sua grande casa di Bergamo Alta.

Qui, insieme alla moglie Michelle Hunziker e alle due gemelline Sole e Celeste, Tomaso ha accolto anche Aurora Ramazzotti e due persone importantissime per la figlia di Eros e Michelle.

L’idea è di rafforzare i legami familiari affrontando insieme tutte le sfide imposte dal Coronavirus e dalla quarantena, riuscendo anche a rimanere con il sorriso sulle labbra, soprattutto per il bene delle due più piccole della famiglia.

Tomaso Trussardi: “Rimango a Bergamo ma a volte mi sento impotente”

Tomaso Trussardi, come ogni imprenditore a capo di una grande azienda internazionale, è abituato a prendere decisioni in grado di cambiare le cose, decidere del proprio destino e quello dell’azienda, gestire le emergenze in maniera razionale produttiva.

Per lui, quindi, più che per molti altri, vivere la quarantena da Coronavirus in una città letteralmente messa in ginocchio dal diffondersi della malattia, è estremamente difficile.

Lo ha confessato lui stesso in una lunga e toccante intervista a Vanity Fair: “Siamo ligi alle regole, rimaniamo a casa, ma ogni tanto mi assale un senso di impotenza” ha dichiarato.

La scelta di vivere il necessario periodo di quarantena nella città più contagiata d’Italia, in questo momento, ha un altissimo valore simbolico. Trussardi ha infatti deciso di impegnarsi in prima persona facendo partire una raccolta fondi a sostegno dell’ospedale cittadino, praticamente al collasso a causa dell’immane richiesta di soccorsi che la cittadinanza bergamasca ha chiesto in queste settimane.

Anche nel suo ruolo di padre Tomaso Trussardi sta cercando di fare tutto quello che è necessario per il bene delle proprie due bambine. “Stiamo cercando di alleggerire il peso delle bambine, che però vogliono risposte sincere”.

Anche la famiglia Trussardi ha vissuto un lutto in famiglia, molto recentemente e, per questo, Sole e Celeste hanno un’idea precisa di quanto pericoloso possa essere il Coronavirus. Per questo motivo Tomaso e Michelle hanno deciso di non mentire alle due piccole di casa.

Una famiglia allargata ma felice

Nella consapevolezza di quanto possa essere importante la vicinanza di tutti i membri della famiglia per trascorrere giornate il più possibile normali, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno deciso di accogliere nella propria casa di Bergamo Alta anche Aurora Ramazzotti e le due persone più importanti della sua vita: il fidanzato Goffredo Cerza e la migliore amica Sara Daniele, figlia di Pino Daniele.

Forse anche Sara aveva bisogno della vicinanza di una famiglia e di una figura paterna forte come quella di Tommaso: la giornata del 19 Marzo era contemporaneamente il compleanno e l’onomastico di Pino Daniele, nonché, naturalmente, la festa del papà.

Proprio ieri, per ricordare suo padre dall’esilio volontario a Bergamo, Sara Daniele ha condiviso su Instagram un video bellissimo, in cui canta una delle sue canzoni preferite del repertorio del padre: Questo Immenso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Daniele (@saradanielee) in data: 19 Mar 2020 alle ore 7:49 PDT

A fare da collante in questa difficile situazione è Michelle Hunziker, che con la sua allegria contagiosa e con il suo inarrestabile ottimismo sta riscendo a tenere alto il morale di tutte le persone più importanti della sua vita.

Proprio Michelle aveva dedicato al suo Tomaso una foto di famiglia per la festa del papà e aveva scritto per lui un lungo messaggio in cui sembra essere estremamente grata al destino per aver dato alle sue figlie la possibilità di avere un padre come Tomaso: “Chi ha il papà a casa finalmente può goderselo e recuperare molti momenti intensi perduti, perché eravamo tutti molto presi con il lavoro e i nostri “problemi” da risolvere.”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.