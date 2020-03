Coronavirus | Fedez ha scelto di interrompere le dirette su Instagram con cui intratteneva i fan come segno di rispetto a tutte le vittime di questi giorni

Fedez, dall’inizio della quarantena obbligatoria per tutti gli italiani, ha scelto di intrattenere i suoi fan attraverso delle dirette su Instagram. Il progetto è nato in collaborazione con Chiara Ferragni e numerosi artisti, tra cui Emma Marrone e Andrea Bocelli, con lo scopo di far restare il maggior numero possibile di persone a casa.

Qualche ora fa, però, il rapper ha annunciato che la diretta prevista per oggi alle ore 18:00 è stata annullata. Il motivo? Il marito di Chiara Ferragni per rispetto delle numerose vittime positive al virus, ha scelto di non andare in onda.

“In segno di rispetto per tutte le persone morte a causa del virus” ha esordito il rapper. “Le nostre dirette dal balcone andranno in pausa per qualche giorno” ha concluso.

Fedez ha annullato le dirette Instagram in segno di rispetto di tutte le vittime del coronavirus. Un gesto che gli fa onore.

Fedez, oltre ad intrattenere il suo pubblico attraverso le dirette social, insieme a Chiara Ferragni, si è attivato al fine di poter porre fine, o tamponare, il problema dell’emergenza sanitaria in Lombardia a causa del coronavirus.

Dopo aver donato altri 250 mila euro, il rapper ha annunciato sul suo profilo Twitter che a partire da lunedì sarà possibile utilizzare un nuovo reparto di terapia intensiva.

“E’ difficile immaginare che questo reparto soltanto fino a pochi giorni fa era un campo sportivo” ha commentato fiero Fedez su Twitter, mostrando ciò che è stato possibile realizzare attraverso la raccolta fondi realizzata grazie al contribuito di tantissimi utenti della rete.

Fedez e Chiara Ferragni hanno insegnato a tutti noi come possono essere sfruttati in maniera utile e costruttiva i social al giorno d’oggi.

Lunedì sarà pronto il nuovo reparto di terapia intensiva, difficile immaginare che fino ad una settimana fa questo era un campo sportivo. Un vero e proprio piccolo miracolo 🙏🏻❤️🇮🇹

L’emergenza del coronavirus sta piagando il nostro paese, ma ce la stiamo mettendo tutta per risalire più forti di prima.