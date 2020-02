Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno avuto il loro personale Cupido.

Ieri sera, ospite del programma Cr4 La repubblica delle donne, Feltri ha raccontato un aneddoto ancora sconosciuto sulla storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

A quanto pare, infatti, il direttore di Libero avrebbe fatto loro da Cupido in tempi non sospetti, portandoli ad essere la coppia felice che oggi tutti conosciamo.

Il modo? L’uso dei famosi e sempre più utilizzati messaggi di testo attraverso i quali Feltri si sarebbe finto Trussardi per un po’. Giusto il tempo di rendere la strada verso il cuore di Michelle più semplice al suo amico.

Feltri racconta dei messaggi che inviava a Michelle Hunziker fingendosi un altro

A qualcuno sarà sicuramente capitato: si prova interesse per qualcuno, si decide di flirtare e si chiede aiuto ad un amico per iniziare con il piede giusto.

Ebbene, certe dinamiche valgono anche per i vip. Sembra infatti che i primi messaggi tra la Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker che pur amandosi hanno ammesso di recente di litigare come tutti, abbiano avuto un contributo esterno.

Ma procediamo con ordine.

Ieri sera al programma Cr4 condotto da Chiambretti, il direttore di Libero ha ammesso di aver fatto spesso da Cupido a tante coppie, alcune delle quali ancora oggi non hanno idea della cosa.

Tra queste coppie, probabilmente più consapevoli delle altre, vista la rivelazione fatta in tv, ci sono Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che sarebbero stati presentati proprio da Feltri in occasione di una festa.

Molto amico della Hunziker, infatti, il direttore di Libero avrebbe presentato la nota conduttrice a Trussardi al quale ha poi dato alcune dritte veloci per far colpo su di lei.

Dall’idea di regalarle un paio di borse ai primi messaggi scritti di suo pugno, Feltri ha fatto letteralmente da Cupido alla coppia che se oggi è così felice ed innamorata lo deve in parte anche a lui e al suo modo di scrivere senza mai svelarsi.

Quanto al contenuto dei messaggi, Feltri ha dichiarato che si trattava di brevi contenuti di testo, non troppo espliciti ma sempre molto delicati. Il giusto mix per far colpo e svegliare al contempo l’interesse di Michelle Hunziker.

Il resto è storia ormai nota.