Grande Fratello Vip | Una fan ha chiesto ad Ursula Bennardo se fosse contenta o meno del comportamento di Sossio Aruta nella casa, la sua risposta non è tardata arrivare

Sossio Aruta, nonostante sia entrato nella casa del Grande Fratello Vip soltanto da qualche settimana, ha scombussolato le dinamiche dei concorrenti di Alfonso Signorini. Per questo motivo, il pubblico del piccolo schermo, è curioso di sapere cosa ne pensa Ursula Bennardo dell’atteggiamento che l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha adottato sotto l’occhio indiscreto delle telecamere.

La futura moglie di Sossio non ha mancato nel soddisfare la curiosità dei fan e, attraverso delle domande fattele su Instagram, ha risposto che è contenta del percorso del suo compagno nella casa. Anche se qualcosa non sembrerebbe averla convinta.

“Sono contenta del suo percorso all’interno della casa” ha premesso Ursula. “Solo che non appena ritornerà a casa, gli darò un pugno in testa” ha aggiunto ironica.

Sossio ha deluso Ursula al Grande Fratello Vip? Quale episodio non ha propriamente convinto l’ex dama del parterre di Maria De Filippi?

Grande Fratello Vip | Ursula Bennardo amareggiata: lo sfogo sul coronavirus

Tra una rivelazione e l’altra Ursula Bennardo sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad un lungo sfogo riguardante l’emergenza del coronavirus in Italia, emergenza di cui è stato informato anche Sossio Aruta da Alfonso Signorini al GF Vip.

L’ex dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne non ha nascosto di provare ansia e una certa angoscia in merito a questa difficile situazione che tutto il bel paese sta vivendo, ma nonostante tutto prova sempre a non perdere la speranza che tutto questo possa finire.

“Si inizia una nuova settimana, un’altra ricca di ansia, angoscia e anche speranza” ha esordito Ursula. “Ogni giorno non facciamo altro che chiederci quando finirà tutto questo. Chissà quando torneremo ad abbracciarci di nuovo, ad uscire, a lavorare” ha proseguito. “Quando ci svegliamo, indossiamo il nostro sorriso, la speranza e la forza. Ci ripetiamo che nonostante tutto ce la faremo” ha scritto la compagna di Sossio.

“Dovremmo provare a viverci le giornate come tutti gli psicologi stanno consigliando” ha proseguito Ursula Bennardo di Uomini e Donne. “Di vivere in normalità, distaccandoci dal problema ma c’è sempre quella che gironzola nella testa: perché? E’ davvero reale tutto quello che stiamo vivendo?” ha scritto. “Dobbiamo solo avere speranza” ha concluso.

La compagna di Sossio Aruta al Grande Fratello Vip è, come tutti dal resto tutti, preoccupata per questo difficile periodo, ma prova a rimboccarsi le maniche ed andare avanti. Anche se è dura, visto che almeno per qualche altra settimana il suo compagno starà via da casa perché impegnato nel reality show di Alfonso Signorini.

Intanto, nonostante il difficile periodo, Ursula Bennardo è contenta di Sossio Aruta in finale. Anche se gli altri concorrenti del GF Vip non sembrano pensarla nello stesso modo.