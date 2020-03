Il cioccolato solubile fatto in casa, si prepara facilmente con pochissimi ingredienti e soprattutto salutari. Scopriamo come.

Il cioccolato solubile per il latte, si prepara a casa facilmente e con pochi ingredienti, più salutari di quelli che troviamo nei prodotti confezionati. Questa soluzione, si prepara con lo zucchero di canna e non con quello bianco, il cioccolato fondente potete sceglierlo come preferite, ci riferiamo alla percentuale. La scelta dipende dal vostro gusto tra il 70% e il 90%, si consiglia di congelarlo prima di iniziare la preparazione, non dovete omettere questo passaggio, perchè? Se frullate direttamente, senza congelarlo prima, otterrete una crema e non una polvere. In mancanza dello zucchero di canna, a casa, potete tranquillamente utilizzare quello bianco.

Una soluzione perfetta, quando volete preparare una colazione diversa del solito, partendo proprio dalla bevanda calda, da servire anche ai più piccoli. In questo modo la colazione dei più piccoli sarà più deliziosa, anche quando non hanno voglia di bere una tazza di latte. Sicuramente è preferibile rispetto ai prodotti confezionati che troviamo nei scaffali del supermercato.

Vediamo come preparare a casa, seguendo passo passo la ricetta.

Cioccolato solubile: come prepararlo a casa

Ingredienti per 330 g di cioccolato solubile

120 g di cioccolato fondente

90 g di zucchero a velo di canna vanigliato

120 g di cacao amaro

Ingredienti per lo zucchero di canna vanigliato

3 bacca di vaniglia senza semi

180 g di zucchero di canna

Preparazione

Per preparare la soluzione solubile la cacao, iniziate dalla realizzazione dello zucchero di canna vanigliato. Spezzettate la bacca di vaniglia, che deve essere senza semi, poi la trasferite in una ciotola, aggiungete qualche cucchiaiata di zucchero di canna e frullate con un frullino. Aggiungete man mano il restante zucchero e mescolate bene, in questo modo avrete ottenuto lo zucchero vanigliato, che dovrete conservare in un barattolo con chiusura ermetica oppure in un sacchetto di plastica per alimenti, fino all’utilizzo.

Adesso occupatevi del cioccolato fondente, che iniziamo a spezzettare, dovrete ridurlo a pezzi grandi,poi lo trasferitelo in un contenitore chiuso e nel freezer, deve riposare almeno 10 ore. Trascorso il tempo, sbriciolate finemente il cioccolato in una ciotola, utilizzando un robot da cucina, aggiungete lo zucchero di canna vanigliato, continuate a frullare. Dovrete ottenere una polvere di cioccolato e di zucchero di canna, aggiungete il cacao amaro e mescolate velocemente.

Il cioccolato in polvere è pronto per essere utilizzato, conservatelo in un barattolo di vetro a chiusura ermetica, lo potete conservare in un luogo asciutto e fresco per 15 giorni al massimo. Ne bastano solo 2 cucchiaini da mettere nel latte, senza esagerare.

