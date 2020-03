GF Vip | Barbara d’Urso ha ospitato Valeria Marini a Live, rivelando un retroscena riguardante Antonella Elia

Valeria Marini, seppur in collegamento, è stata uno degli ospiti di questa sera di Live Non è la d’Urso. La showgirl, reduce dall’esperienza del GF Vip, si è rifiutata di parlare di Antonella Elia; in quanto, in un momento delicato come questo, vorrebbe parlare di ciò che ha fatto lei a favore di quest’emergenza che stiamo vivendo piuttosto che parlare delle litigate nella casa più spiata d’Italia.

“Valeria, scusami” ha subito esordito Barbara d’Urso. “Perché se non ne vuoi parlare, ci hai mandato una serie di video contro Antonella?” ha prontamente chiesto la bella conduttrice partenopea, ma la showgirl ha replicato affermando che lei li ha inviati soltanto nel caso in cui in studio si parlasse dell’argomento.

Barbara d’Urso ha smascherato Valeria Marini a Live. La spiegazione della showgirl non ha convinto affatto il pubblico del GF Vip.

GF Vip | Elenoire Casalegno difende Antonella Elia e stronca Valeria Marini

Elenoire Casalegno, anche lei ospite questa sera di Barbara d’Urso, che poco prima ha difeso i flash mob sui balconi, ha fatto un chiarimento su Antonella Elia, affermando che la convivenza forzata non è mai facile e che di certo non bisogna incolpare soltanto l’ex ragazza di Non è la Rai per i vari scontri all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Valeria, non fammi parlare per favore” ha esordito l’opinionista contro Valeria Marini, tra l’altro di recente il suo fidanzato ha criticato la Elia. “Lei è molto brava a non dire parolacce e altro” ha proseguito. “Durante l’edizione che abbiamo fatto insieme, accusò Mariana Rodriguez di portare sfiga perché suonava le campane. Suvvia! La colpa non è soltanto di Antonella” ha concluso Elenoire.

Elenoire Casalegno contro Valeria Marini dopo il GF Vip ha trovato un certo consenso da parte del pubblico del piccolo schermo, ma la showgirl ha preferito non replicare di fronte a questo nuovo retroscena.

Valeria Marini a Live Non è la d’Urso ha però strappato un sorriso a tutto il pubblico grazie alla sua insolita mascherina, indossata dopo il collegamento con Barbara.