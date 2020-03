Grande Fratello Vip | Nelle scorse ore è stato confermato ufficialmente il motivo dell’abbandono di Adriana Volpe

Adriana Volpe, come i più informati sapranno, nelle scorse ore ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, senza fornire ai suoi compagni di viaggio nessuna spiegazione in merito al motivo che l’avrebbe spinta a ritirarsi dalla gara.

Il portale Fanpage ha però rivelato al pubblico del piccolo schermo cosa è accaduto dietro le quinte. Secondo fonti vicine alla produzione, Adriana Volpe ha lasciato il Grande Fratello Vip per un parente positivo al coronavirus. La notizia circolava in rete già da qualche giorno, ma il portale ha fornito ulteriori conferme rivelando che la conduttrice è stata informata dagli autori di Alfonso Signorini già dal 7 marzo, ma ieri le condizioni di salute del suo parente, che sembrerebbe essere una persona molto vicina a suo marito, sembrerebbero peggiorate tanto da finire in terapia intensiva.

Tale notizia, come è giusto che sia, avrebbe spinto la conduttrice a scegliere di abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Leggi anche:

GF Vip | Fidanzato di Valeria Marini deluso: “Antonella ha offeso le donne”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini commenta l’abbandono di Adriana Volpe

Alfonso Signorini non poteva non commentare l’addio di Adriana Volpe al GF Vip, affermando che il programma ha perso una delle sue migliori concorrenti.

“Lo so che è una frase trita e ritrita, ma vi assicuro che non è la solita retorica” ha chiarito il conduttore. “Adriana era in una continua lotta con se stessa da circa 15 giorni, voleva abbandonare e ha dovuto farlo quando le condizioni si sono aggravate e non ha avuto altra scelta” ha proseguito Signorini, confermando che un parente di Adriana non sta molto bene.

I fan del programma, una volta confermato perché Adriana Volpe ha abbandonato il Grande Fratello Vip, hanno chiesto su Instagram ad Alfonso Signorini se fosse vera la notizia che il parente in questione fosse positivo al coronavirus e la risposta del conduttore non è tardata ad arrivare. “Purtroppo in questi giorni si parla soltanto di una malattia specifica” ha chiarito.

Leggi anche:

Clizia Incorvaia ha usato Paolo Ciavarro al GF Vip? L’indiscrezione

Adriana Volpe, mai come ora, ha bisogno del supporto del pubblico del piccolo schermo per superare questo difficile periodo.