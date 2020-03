Optate per un fondotinta che copre uniformemente senza olii, si stende facilmente, l’importante è sfumare i bordi del viso, utilizzate una spugnetta umida in modo facilitare l’applicazione. Nel caso in cui le imperfezioni non sono tantissime, potete utilizzare un fondotinta molto leggero come una BB Cream.

Il pennello è un alleato per l’applicazione del fondotinta liquido, perchè garantirà un applicazione uniforme, che va a coprire le macchie o gli arrossamenti. Il consiglio è di sfumare bene lungo la mandibola e dietro le tempie.

Nel caso di una pelle che produce una quantità eccessiva di sebo, che appare lucida e unta, potete applicare il fondotinta con una spugnetta, perchè farà penetrare in profondità garantendo un effetto uniforme ed opaco.

In caso di assenza di spugnetta, potete tranquillamente farlo con le dita, basta stendere e sfumare il fondotinta nelle zone più difficili da raggiungere. Le mani dovranno essere sempre pulite, così da evitare la diffusione di batteri e non solo non andate ad irritare i brufoli.

3° Step: correttore

Entra in gioco il correttore, che va applicato solo sulle imperfezioni così da nasconderle, si può applicare sia su zone più estese, che su zone specifiche come le cicatrici. Si deve utilizzare il correttore verde, in caso di brufoli arrossati, in modo che vada a correggere cromaticamente il rossore, nascondendolo. Il correttore color albicocca è utile per mimetizzare le macchie scure e le cicatrici, basta applicarlo un un pennello piccolo, ma è sconsigliato con le dita. 4° Step: cipria Dopo aver applicato il correttore si applica la cipria, in questo modo, la base per il trucco successivo dura l’intera giornata. Va tamponata sulle imperfezioni, in questo modo va a “sigillare ” il correttore ed il fondotinta.

