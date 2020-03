Eros Ramazzotti avrebbe finalmente ritrovato la felicità accanto ad un’altra donna. L’indiscrezione è stata rivelata dal settimanale “Oggi”



Dopo la fine del matrimonio con Marika Pellegrinelli, Eros Ramazzotti ha passato dei momenti difficili dovuti proprio alla rottura con la sua ex moglie. Tuttavia, nonostante nel corso del tempo al cantante siano stati attribuiti flirt rivelatisi infondati, ora sembrerebbe che Eros, che a causa del Coronavirus ha dovuto fermare il suo tour negli States, abbia finalmente ritrovato la felicità accanto ad un’altra donna.



L’indiscrezione arriva dal settimanale “Oggi” in cui è possibile leggere il nome del cantante accostato a quello di una conduttrice Rai. Si tratta di Roberta Morise, ex di Carlo Conti e attualmente alla conduzione de “I Fatti Vostri”, accanto a Magalli. E se da un lato per Eros Ramazzotti si prospetta un futuro roseo accanto alla sua nuova fiamma, per la sua ex Marika, invece, le cose non sembrano procedere allo stesso modo. La modella bergamasca, infatti, avrebbe visto naufragare la sua storia con Charley Vezza a causa dei loro differenti stili di vita.

In questo periodo così delicato e difficile, è sempre bello vedere che qualcuno sia in grado di rincorrere la felicità nonostante tutto.

Gina D’Antonio