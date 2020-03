Coronavirus | Eros Ramazzotti costretto a fermare il tour negli States

Il Coronavirus ferma anche il tour di Eros Ramazzotti, che stava raccogliendo un enorme consenso oltre oceano. Il messaggio del cantautore romano è arrivato via Instagram con tutte le spiegazioni.

Eros Ramazzotti si arrende al Coronavirus e decide di riportare a casa tutti coloro che stanno lavorando con lui e per lui nel corso del tour.

La serie dei concerti in America stava ottenendo un successo strepitoso: stadi pieni e fan entusiasti. Nonostante questo Eros Ramazzotti ha voluto ricongiungersi alla famiglia e soprattutto dare la stessa opportunità a tutti i suoi collaboratori.

Il Coronavirus ferma Eros Ramazzotti

Il Tour Vita Ce N’è World ha portato Eros Ramazzotti a suonare in diversi paesi del mondo nell’arco di 13 mesi. Iniziato nel giorno di San Valentino, il tour ha toccato ben 89 città differenti registrando molto spesso il sold out.

La serie di date avrebbe dovuto concludersi il 13 Marzo a Los Angeles con un gran finale che sarebbe stato la celebrazione della nuova e trionfale tappa della carriera di Eros Ramazzotti, ormai quasi sessantenne ma ancora perfettamente in grado di reggere un impegno di portata gigantesca come quello di un tour mondiale.

Purtroppo la diffusione del contagio da Coronavirus e la relativa emergenza sanitaria che il nostro Paese è costretto ad affrontare hanno cambiato le carte in tavola ed Eros, così come molti altri artisti, ha dovuto fare i conti con le nuove condizioni sanitarie e sociali del mondo e dell’Italia in particolare.

“Non ce la sentiamo di chiedere a tutti i nostri di restare ancora fuori” ha spiegato su Instagram il cantautore facendo riferimento a tutti i membri del suo staff. “È un sacrificio troppo grande stare a migliaia di chilometri dai nostri cari, tutti desideriamo tornare a casa […] per lottare contro questa situazione allucinante”.

Ovviamente la decisione di Eros, per quanto dettata da cause di forza maggiore, ha provocato un grande disappunto tra i fan che avevano acquistato il biglietto per assistere allo spettacolo di Los Angeles e che si trovano costretti a rinunciare all’evento.

“Ci dispiace tanto ma torneremo presto, e grazie per la vostra comprensione” ha scritto Eros ai fan che vivono negli States.

Eros Ramazzotti condivide l’hashtag del governo

Il lungo messaggio di Eros Ramazzotti si conclude con la condivisione dell’hashtag #iorestoacasa, che in questi giorni viene diffuso sempre più spesso anche da moltissimi artisti che si stanno schierando in prima fila per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di rimanere a casa più a lungo possibile rispettando le norme per la riduzione del rischio di contagio.

Tra gli altri vanno segnalati Vasco Rossi e Jovanotti, nonché Emma Marrone e Francesco Gabbani, il quale nella giornata del 10 Marzo ha anche organizzato un concerto in diretta streaming per invitare i suoi follower a sostenere la raccolta fondi di Fedez e Chiara Ferragni.

