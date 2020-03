Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, positivo al coronavirus: la conferma dopo il terzo tampone. “Colpisce tutti”.

Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, è risultato positivo al coronavirus. Purtroppo, la conferma è arrivata poche ore fa e a svelare l’esito del terzo tampone a cui è stato sottoposto è stato lo stesso Leonardo che ha confermato di essere positivo al coronavirus.

Con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, Leonardo Greco che nelle scorse ore aveva annunciato di essere in ospedale, ha confermato di essere positivo al coronavirus. La verità è saltata fuori con il terzo tampone dopo che i primi due a cui era stato sottoposto l’ex tronista di Uomini e Donne avevano dato esito negativo. Leonardo, così, esorta tutti i suoi followers a restare a casa per sconfiggere questo nemico invisibile che continua a contagiare tantissime persone.

“Questo virus colpisce chiunque, indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età per questo adesso bisogna essere uniti, volersi bene senza discriminazione. E’ una lotta che riguarda tutti noi, ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e amore. Restate a casa”, scrive Leonardo che sta combattendo per sconfiggere il coronavirus che continua a contagiare molte persone in Italia anche se, fortunatamente, a Codogno, il numero dei contagi negli ultimi giorni è pari a zero grazie alla quarantena.

“Pensa quanto é subdolo sto virus, per 2 volte aveva dato esito negativ”, “Forza Leo, grazie per la tua testimonianza. Spero che tutti questi stupidi che ancora vanno in giro a farsi gli affari propri come se nulla fosse se ne rendano conto!!! Non mollare. Passerà e ne uscirai vincente anche tu come tutti quelli che stanno combattendo per la propria vita e quella degli altri”, scrivono gli utenti.