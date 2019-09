Eros Ramazzotti rompe il silenzio e, ai microfoni de I Lunatici, commenta la storia di Marica Pellegrinelli e Charley Vezza mentre Michelle Hunziker…

Il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è ormai giunto al capolinea. Nonostante i due continuino a vedersi per i figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, i due hanno vite separate. Mentre il cantautore si sta conentrando sulla propria carriera, Marica Pellegrinelli ha trovato nuovamente l’amore inontrando Charley Vezza. Dopo settimane di silenzio, Eros Ramazzotti è tornato a parlare commentando anche iol momento che sta vivendo dal punto di vista sentimentale.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Eros Ramazzotti dopo Marica Pellegrinelli: “la vita va avanti, bisogna essere forti”

Ai microfoni della trasmissione I Lunatici in onda su Radio2, Eros Ramazzotti ha parlato del gossip che lo ha travolto: “Sono abituato a certe cose, la gente non penso che abbocchi a tutto quello che scrivono” – ha detto il cantante che ha poi aggiunto – “Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso. La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”.

Potrebbe interessqarti anche—>Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, è finita: “scelta condivisa”

Per Ramazzotti non è stata un’estate come tutte le altre. “Non mi sono quasi mai fermato, è stata una estate molto calda in tutti i sensi. La mia giornata tipo? Cercare di dormire bene, il riposo è fondamentale. Poi da qualche tempo ho iniziato a fare degli esercizi la mattina che sono importanti per l’energia. Uno è il plant, poi faccio i cinque tibetani, esercizi per rafforzare il fisico e l’energia”.

La fine del matrimonio tra la Pellegrinelli e la Hunziker ha portato anche alla fine dell’idillio tra Marica e Michelle Hunziker come scrive Chi: “L’idillio mai davvero esploso tra Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, entrambe ex mogli di Eros Ramazzotti, termina anche sui social. La conduttrice ha tolto il ‘segui’ alla modella che ha ricambiato”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI