Coronavirus, come sta Piero Chiambretti? Barbara D’Urso svela le condizioni del conduttore a Live – Non è la D’Urso dopo la morte della madre.

Piero Chiambretti è risultato positivo al coronavirus, ma come sta ora il conduttore? A svelare le ultime notizie sullo stato di salute di Chiambretti è stata Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso.

Coronavirus, Barbara D’Urso: “Piero Chiambretti sta abbastanza bene”

Il coronavirus ha colpito anche Piero Chiambretti che è risultato positivo al Covid-19. Il conduttore era stato ricoverato in ospedale insieme alla madre che è morta sabato sera. Come sta, invece, il conduttore di La Repubblica delle Donne?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Barbara D’Urso, nel corso dell’ultima puntata della sua trasmissione “Live – Non è la D’Urso” ha svelato le condizioni di salute di Piero Chiambretti. Senza entrare nel merito, la conduttrice ha fatto sapere che “Chiambretti sta abbastanza bene”.

Dallo staff di Piero Chiambretti non sono arrivate nuove dichiarazioni. Il conduttore era risultato positivo al Covid -19 alcuni giorni fa. Con lui, era stata contagiata anche la mamma Felicit che, purtroppo, non è riuscita a superare il virus. Nessuna informazione neanche da parte di Mediaset.

Tra gli altri protagonisti della televisione contagiati c’è anche Nicola Porro che si sta lentamente riprendendo. “15 giorni in casa da solo. Non si può vivere come bestie. Anzi come diceva qualcuno la migliore vendetta è vivere bene. E puliti“, ha scritto sotto una delle ultime foto pubblicate su Instagram.

Tanti anche i calciatori contagiati tra i quali c’è anche il calciatore della Juventus Paulo Dybala e la fidanzata. Positivi, poi, anche Paolo Maldini e il figlio Daniel.

Il coronavirus continua a spaventare l’Italia e il mondo. I numeri continua a far paura non solo in Italia, ma anche in altri Paesi come Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti. La speranza è che le ultime misure restrittive decise dal Governo servano per contenere il numero dei contagi e che si possa tornare il prima possibile alla normalità.