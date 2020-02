Come scegliere il fondotinta | segui i nostri consigli

E’ importante ricordare ciò: non dovete mai scegliere un fondotinta tono su tono oppure di un tono più chiaro, neanche uno più scuro, perchè mettereste in risalto le imperfezioni. In questo modo si andranno a creare degli stacchi di colore.

Certamente il fondotinta non può fare miracoli, è fondamentale avere cura della pelle, la pulizia giornaliera del viso è alla base di tutto. Le donne che hanno una pelle luminosa è indice di pelle sana e di conseguenza può essere fonte di riduzione delle imperfezioni, in questo caso l’azione coprente del fondotinta può essere ridotta.

Il colore del fondotinta deve essere uguale a quello del nostro incarnato, ma non è importante solo questo, in quanto si deve tener presente anche la tipologia della vostra pelle.

Ecco i diversi fondotinta in commercio, adatti ad ogni pelle.

Fondotinta fluido: è molto leggero ed è adatto a quasi tutti i tipi di pelle, sia secca che grassa. Si sceglie in base alle proprie esigenze:

idratante: per pelli secche;

mat: che va ad opacizzare la pelle grassa;

antiage: consigliato alle donne mature, perchè va ad appianare rughe e rughette.

Fondotinta compatto: rispetto ad altri garantisce una maggiore copertura, quindi è consigliato alle donne che presentano discromie e altre macchie della pelle.

Per le pelli secche è più adatto quello in crema mentre, per le pelli grasse, è da preferire la versione in polvere che garantisce un effetto opacizzante. Lo trovate di solito in una confezione con all’interno la spugnetta per l’applicazione.

Fondotinta in crema: ha una texture più compatta, lo possono utilizzare le donne che devono uniformare l’incarnato.

Fondotinta minerale: è un prodotto composto da minerali che vengono ridotti in polvere, si può acquistare sia in crema che liquidi. Le donne che hanno la pelle del viso sensibile, possono utilizzarla, non solo anche chi vuole donare alla pelle un tocco di luminosità senza coprire troppo.

Per la pelle mista invece, si può procedere con l’azione combinata di due tipologie di fondotinta:

mat : da applicare sulla zona T, cioè fronte, naso e mento,;

: da applicare sulla zona T, cioè fronte, naso e mento,; cremoso: da mettere sulle zone secche, principalmente le guance.

Per la pelle acneica, invece si può optare a fondotinta oil-free, è un fondotinta specifico che non va ad occludere i pori, inoltre regolano la produzione di sebo. Sono prodotti a lunga tenuta, sia resistenti all’acqua che al sudore.