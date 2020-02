Nonostante gli fosse stata diagnosticata una polmonite , Elton John ha voluto esibirsi lo stesso ad Auclkand. A metà concerto la resa.

Attimi di paura per Elton John in Nuova Zelanda. La star inglese era impegnata in concerto ad Auckland, ma è stato costretto a fermarsi mentre stava cantando. Improvvisamente ha avuto un calo della voce, a causa di una polmonite che lo ha colpito in questi giorni e ha dovuto interrompere tutto scusandosi con il pubblico: “Non riesco a cantare – ha detto quasi in lacrime – e devo andare. Mi dispiace”.

Poi il 72enne baronetto inglese è uscito dal palco, sorretto dai suoi assistenti. Poi via social è arrivata la spiegazione, direttamente da lui. Gli era stata diagnosticata la polmonite, ha voluto cantare lo stesso: “Ho suonato e cantato con il cuore, fino a quando la mia voce non usciva più”. É arrivato a metà del concerto, poi si è dovuto fermare. Ma il pubblico lo ha scusato.