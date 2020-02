Ivan Gonzalez sulla sua ex dice:”Mi ha spronato lei ad andare al GF Vip”

Ivan Gonzalez, dopo il GF Vip, essendo venuto a conoscenza di dichiarazioni scomode sul suo conto, da parte di Sonia Pattarino, ha deciso di chiarire la sua posizione al riguardo

Il percorso di Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip ha sollevato non poche polemiche circa l’atteggiamento dello spagnolo che in molte occasioni, nel parlare della sua vita privata recente, ha praticamente omesso di aver avuto un trascorso importante con Sonia Pattarino, la ragazza che scelse al termine della sua esperienza a Uomini e Donne.



Nello specifico, l’ex tronista spagnolo ha affermato più volte di essere sempre stato scelto nella sua vita dalle donne e di non aver avuto bisogno di scegliere. La cosa non è piaciuta a Sonia che si è sentita mettere da parte e addirittura cancellare dal passato del suo ex fidanzato. Ivan Gonzalez, una volta uscito dalla casa del GF Vip, confrontatosi con le dichiarazioni della Pattarino, ha subito chiarito che non ha bisogno di parlare del suo passato e che se avesse avuto il desiderio o la necessità di chiarire con lei, l’avrebbe chiamata, piuttosto che rilasciare interviste come ha fatto lei.

Sonia, ha replicato sostenendo che il pulpito dal quale le è stata mossa l’accusa di voler divulgare le sue vicende private, piuttosto che chiarirle in privato, non è dei più decorosi, dal momento che anche Ivan, ha preferito, invece di chiarire in privato, fare delle storie per spiegarsi. Una vicenda che forse non troverà mai il giusto epilogo e che ha lasciato l’amaro in bocca ad entrambi.

Ivan Gonzalez, approfittando dell’occasione di poter chiacchierare con i suoi followers, ha chiarito la sua posizione nei confronti di Sonia Pattarino. Quest’ultima, come ricorderete si è detta dispiaciuta e delusa dall’atteggiamento de suo ex fidanzato, che una volta entrato al GF Vip, ha completamente rimosso la sua storia con lei, arrivando quasi a rinnegare la sue esperienza a Uomini e Donne , volendo forse viversi quell’esperienza da single senza pensieri.

Ivan, invece, ha puntualizzato che della sua eventuale partecipazione al reality, ne aveva parlato proprio con Sonia, che non aveva esitato a spronarlo a prendere parte a quell’avventura. Dunque, per lo spagnolo, non ci sarebbe stata da parte sua nessuna mancanza di rispetto nei confronti della sua ex fidanzata con la quale non aveva nessuna situazione in sospeso.

È ovvio che Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sembrano trovarsi su due posizioni completamente opposte, ciascuno forte delle proprie ragioni, ma chi avrà detto il vero?

Gina D’Antonio