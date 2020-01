Ivan Gonzalez nella clip di presentazione al GF Vip non ha parlato della sua esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne. Il bel modello spagnolo rinnega la sua esperienza da Maria De Filippi?

Ivan Gonzalez questa sera ha finalmente fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini, come per tutti gli altri concorrenti di quest’anno, ha mostrato una clip di presentazione. Durante le varie esperienze di Ivan, non si è minimamente parlato del suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne italiano, parlando soltanto di quello spagnolo.

“Ho fatto quello spagnolo, ma è un successo un casino” ha esordito il modello. “Meglio che non ne parliamo” ha proseguito, affermando di non aver mai scelto una donna in vita sua.

Ivan non ha volutamente menzionato il programma di Maria De Filippi e la relativa scelta volutamente?

Leggi anche:

Ivan Gonzalez | chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ivan Gonzalez contro Uomini e Donne? Il retroscena al GF Vip

Ivan Gonzalez, che di recente è spuntato fuori un curioso retroscena sul suo conto, non ha volutamente menzionato il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne, ma non solo.

Ha perfino evitato di menzionare il nome della ragazza che a suo tempo scelse. “Non ho mai scelto una donna in vita mia” ha specificato Ivan Gonzalez al GF Vip. “Hanno sempre scelto loro me, per una volta vorrei succedesse il contrario” ha concluso.

Ovviamente la frase non è passata inosservata da parte dei fan di Uomini e Donne che sul web hanno fatto sentire la loro voce. Ivan al momento non può replicare ai dubbi dei suoi fan.

Anche se alcuni di loro hanno supposto che Ivan Gonzalez di Uomini e Donne abbia litigato con gli autori del Trono Classico, visto che ha menzionato soltanto la sua esperienza italiana a Temptation Island Vip con Valeria Marini.

Altro episodio importante di stasera è il confronto tra Serena e Pago al GF Vip. Serena ha dichiarato, poco prima della diretta, di essere ancora innamora del cantante Pago.