GF Vip | Ursula Bennardo si sbilancia su Ivan Gonzalez: “E’ un toro!”

GF Vip | Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta ed ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ieri ha rivelato un particolare retroscena sul concorrente Ivan Gonzalez, conosciuto durante la prima edizione di Temptation Island Vip

Il GF Vip è iniziato qualche ora fa, ma in rete non fanno altro che spuntare nuovi retroscena sui concorrenti scelti da Alfonso Signorini.

Ursula Bennardo di Uomini e Donne ci ha tenuto a fare il suo in bocca al lupo ad Ivan Gonzalez, augurandogli di poter trarre il meglio da questa nuova esperienza, ma non solo.

La compagna di Sossio Aruta ha rivelato che il modello, che l’anno scorso attirò le attenzioni di Valeria Marini, quando si è arrabbia diventa un vero e proprio toro. E’ un ragazzo con un bel caratterino.

Al GF Vip non è passata inosservata, così come non è passato inosservato quanto hanno guadagnato i concorrenti di Signorini, la presenza di Ivan Gonzalez.

L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, Ursula Bennardo, ha fatto il suo in bocca al lupo al bel modello spagnolo, augurandogli di mostrare a tutti quanto vale.

“Voglio dare il mio in bocca al lupo ad Ivan” ha esordito la compagna di Sossio Aruta. “Ci siamo conosciuti durante la prima stagione di Temptation Island Vip e abbiamo trascorso 21 giorni insieme” ha proseguito Ursula. “Lì ci siamo conosciuti benissimo” ha specificato la dama del Trono Over di Uomini e Donne.

“Ivan è un ragazzo molto dolce, ma se si incavola è un vero e proprio toro”.

Non ci sono dubbi, quindi, che Ursula Bennardo quest’anno farà il tifo per Ivan Gonzalez del GF Vip.

Questa nuova edizione del reality show di canale 5 sembra promettere davvero bene. Nelle scorse ore, infatti, è anche arrivato il commento di Giulia Salemi sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip con un briciolo di nostalgia per la scorsa edizione.