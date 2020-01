Ivan Gonzalez | Chi è? Cosa ha fatto per essere famoso? Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne

Ivan Gonzalez è un giovane influencer spagnolo, che ha conosciuto il successo in Italia grazie alla sua partecipazione a programmi di successo come Temptation Island Vip e Uomini e Donne.

Ivan è nato nel 1992, nella caliente Spagna. Ad essere precisi, il giovane modello è originario dell’Andalusia, a Jerez de la Frontera.

Prima di conoscere il successo in Italia, Ivan era già un volto noto della tv spagnola. Ha infatti preso a parte all’edizione spagnola del Trono Classico e partecipato, sempre in Spagna, all’Isola dei Famosi.

Nome: Ivan Gonzalez Lopez

Età: 27 anni

Data di nascita: 17/ 01/1992

Luogo di nascita: Jerez de la Frontera

Segno zodiacale: Pesci

Tatuaggi: Perito informatico

Professione: Attore

Altezza: 184 cm

Peso: 73 kg

Account social: Instagram

Ivan Gonzalez: Instagram

Ivan Gonzalez è un influencer. Il suo profilo Instagram vanta un milione di seguaci.

Ivan è solito aggiornare i suoi fan con tutto ciò che fa nel suo quotidiano, pubblicando anche numerosi scatti promozionali ed altri che lo ritraggono come mamma lo ha fatto.

Questi scatti, quelli che mettono in mostra il suo possente fisico, sono quelli che i suoi fan apprezzano in particolar modo e non è difficile immaginarne il motivo.

Ivan Gonzalez: Vita privata

Ivan Gonzalez non ha avuto di certo una vita facile. I suoi genitori si separano quando lui è molto piccolo. Per questo motivo, infatti, per aiutare la sua famiglia ha iniziato a lavorare in tenera età.

Nemmeno la fase adolescenziale è tranquilla. Sua madre sceglie di rifarsi una nuova vita accanto ad un uomo, mettendo una pietra sopra al suo passato, incluso suo figlio.

I suoi nonni, da quel momento, si sono presi cura di lui e lo hanno cresciuto. Fin quando non ha raggiunto la maggiore età ed ha deciso di raggiungere a Madrid il suo papà biologico ed iniziare a costruire un rapporto con lui.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, tanti sono i flirt che gli sono stati attribuiti nel corso di questi anni. Da Paola Caruso, durante il loro incontro in Spagna, a Valeria Marini durante la prima edizione di Temptation Island Vip.

Ivan Gonzalez: Carriera

Ivan ha iniziato la sua carriera come modello. Per poi approdare alla versione spagnola di Uomini e Donne.

Prima del ruolo di corteggiatore e poi in quello di tronista. La sua carriera televisiva è proseguita prendendo parte alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi per poi approdare in Italia con Temptation Island Vip.

Lì si è fatto notare per il suo flirt con Valeria Marini, per poi approdare negli studi Elios di Roma con Uomini e Donne. Ora è stato scelto da Alfonso Signorini per la quarta edizione del GF Vip.