Emily Ratajkowski pubblica una foto di quando aveva 14 anni per mettere fine ai rumor: “il mio corpo è tutto naturale”, video.

Emily Ratajkowski, bellissima e seguitissima sui social, ha deciso di mettere fine ai rumors secondo i quali si sarebbe regalata qualche ritocchino estetico per migliorare la propria immagine.

La Ratajkowski ha così postato su Instagram una foto di quando aveva 14 anni: “Volevo dimostrare che il mio corpo è naturale”, ha scritto Emily. “In questa foto era solo una bambina e avrei voluto che il mondo mi avesse incoraggiato ad essere qualcosa in più che un semplice corpo. Mentre ora per fortuna ho scoperto delle parti di me che sono più importanti della sensualità”.