Alex Belli dopo Temptation Island Vip annuncia: “E’ finita!”

Alex Belli dopo la sua esperienza a Temptation Island Vip con la modella Delia Duran ha rivelato il motivo della rottura tra lui e la sua ex moglie Katarina Raniakova

Alex Belli, recentemente intervistato dal settimanale Chi, ha rivelato il motivo per cui il suo matrimonio con Katarina Raniakova è finito. Quale sarebbe?

La coppia non è riuscita ad avere figli e questo avrebbe creato non pochi problemi. Tanto da spingerli a dirsi addio.

Dopo il matrimonio con Katarina, Alex si è consolato tra le braccia di Mila Suarez per poi iniziare una relazione con Delia Duran, dalla quale ora vuole un figlio.

Alex Belli e Delia Duran annunciano: “Saremo genitori”

Alex Belli, che di recente ha denunciato l’ex marito di Delia Duran, ha rivelato che suo matrimonio con Katarina Raniakova è terminato proprio a causa della mancanza di figli, ma che ora è pronto ad averne da Delia Duran.

“E’ finita tra di noi” annuncia Alex Belli su Katarina Raniakova “proprio perché abbiamo provato ad avere figli ma non è funzionato” ha spiegato l’attore.

“Con Delia ho un progetto di vita. Stiamo lavorando per allargare la famiglia entro il 2020” ha concluso Alex, specificando che lui e Delia Duran non hanno nessuna intenzione, almeno per il momento, di sposarsi.

Per essere felici gli basta stare insieme con i bambini che si spera arriveranno presto. Alex Belli e Delia Duran sono pronti a fare il grande passo. Senza aver paura di nascondere che l’esperienza a Temptation Island Vip gli ha causato non pochi problemi a telecamere spente, ma il loro amore è riuscito a sopravvivere a questa difficile prova che hanno scelto di affrontare negli scorsi mesi.

Mesi non facili visti i continui litigi con l’ex marito di Delia. A tal proposito, infatti, Mila Suarez si è schierata a favore dell’ex di Delia Duran, non credendo nella buona fede dell’ex stella di Centovetrine, convinta che stia mentendo.