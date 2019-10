Alex Belli annuncia la denuncia contro l’ex marito della compagna Delia Duran: “l’aveva già aggredita”. Mila Suarez racconta un’altra versione.

Alex Belli, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, racconta di aver denunciato l’ex marito di Delia Duran dal quale sarebbero stati aggrediti negli scorsi giorni al punto da essere finiti al pronto soccorso.

Alex Belli: “l’ex marito aveva già aggredito Delia Duran. Lo abbiamo denunciato”

Alex Belli ha raccontato i dettagli dell’aggressione subita con Delia Duran dall’ex marito di lei: “Siamo stati aggrediti dall’ex marito di Delia all’uscita dal Tribunale di Ravenna, al termine della prima udienza del loro divorzio. Quell’uomo ha aperto la portiera della nostra auto, tentato di tirarmi fuori, e scaraventato a terra Delia, che nel frattempo era intervenuta. All’ospedale ci hanno dato qualche giorno di prognosi per degli ematomi e delle escoriazioni; Delia nel cadere ha battuto il coccige e si è slogata un polso. Ovviamente lo abbiamo denunciato”.

L’attore, inoltre, ha spiegato che non è la prima volta che accade: “È successo qualche mese fa, quando Delia era tornata nella sua casa di proprietà, in cui continua a vivere il suo ex con la nuova compagna. Lei era andata a prendere le sue cose, i suoi vestiti – che peraltro vengono usati da quest’altra donna -, ma le è stato impedito ed è stata aggredita anche in quell’occasione”.

Mila Suarez, però, ha fornito una versione differente dei fatti. “È successo qualche mese fa, quando Delia era tornata nella sua casa di proprietà, in cui continua a vivere il suo ex con la nuova compagna. Lei era andata a prendere le sue cose, i suoi vestiti – che peraltro vengono usati da quest’altra donna -, ma le è stato impedito ed è stata aggredita anche in quell’occasione”, ha spiegato l’ex gieffina sui social.

