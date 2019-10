Mila Suarez, attacco ad Alex Belli: “operata al seno per lui”

Mila Suarez torna ad attaccare l’ex fidanzato Alex Belli: “per lui mi sono operata a seno e naso, ma ora non lo rifarei. Sono pentita”.

Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, torna ad attaccare l’attore in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più. L’ex gieffina ha ammesso di essersi operata al seno e al naso per amore dell’ex fidanzata, ma di essersi pentita.

Mila Suarez: “operata a seno e naso per Alex Belli. Ora non lo rifarei, sono pentita”

Mila Suarez, modella marocchina, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, in un’intervista al settimanale Di Più, ha parlato nuovamente dell’ex fidanzato Alex Belli, reduce dall’avventura a Temptation Island Vip con la fidanzata Delia Duran.

“Lui reputava che avessi un décolleté troppo piccolo ma a me piaceva così. E anche il mio naso, secondo me, andava bene. Ma, ancora una volta, mi sono comportata stupidamente e ho accettato di sottostare alle sue regole estetiche, dettate da chissà quale ideale. Prima mi sono operata al naso e poi, subito dopo il mio intervento al décolleté, che non è stato una passeggiata, io ho scoperto che mi tradiva con Delia“ .

A distanza di tempo, oggi, Mila Suarez che ha anche lanciato una frecciatina ad Alex durante la sua permanenza nel villaggio di Temptation Island Vip, ammette di essersi pentita di essersi sottoposta a questo tipo di operazioni al punto che, se potesse tornare indietro, non lo rifarebbe.

“Sono davvero pentita di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Sto per vedere un chirurgo per intervenire nuovamente sul naso. Da quando l’ho rifatto, non respiro più bene e sto male. Sono stata una stupida”, ha aggiunto.



Da parte sua, Belli ha sempre spiegato di non aver tradito Mila con Delia Duran e che, quest’ultima, è arrivata nella sua vita solo un mese dopo la fine della storia con la Suarez.

