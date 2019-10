Alex Belli e Delia Duran: “dopo Temptation ci siamo fatti una promessa”

Alex Belli e Delia Duran, nella prima intervista di coppia, svelano la promessa che si sono fatti dopo la crisi vissuta a Temptation Island Vip.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Alex Belli e Delia Duran, reduci dalla partecipazione a Temptation Island Vip, svelano com’è cambiato il loro rapporto dopo tale esperienza e quale promessa hanno deciso di farsi.

Alex Belli e Delia Duran: “dopo Temptation Island Vip ci siamo promessi di non staccarci mai più neppure per mezza giornata”

Innamoratissimi l’uno dell’altra, Alex Belli e Delia Duran sono usciti ancora più forti e uniti dall’esperienza vissuta a Temptation Island Vip. Al termine del falò di confronto, Alex e Delia hanno deciso di tornare a casa insieme ed oggi sono ancora più felici.

“Mi sento più forte di prima, per me quest’esperienza è stata la dimostrazione dell’amore che provo per Alex: non c’è tentazione o provocazione che mi possono portare lontano dal nostro rapporto” – ha dichiarato Delia mentre Alex ha aggiunto – “Ora mi sento molto più forte perché Temptation Island è un viaggio introspettivo anche per conoscere te stesso. Lontano dai contatti della vita quotidiana, dai social, dal tuo partner, inizi a entrare nel tuo mondo e a pulirti. Ora mi sento più leggero, apprezzo di più anche i piccoli gesti. Io mi sento felice e rinato”.

Grazie a Temptation, Alex Belli afferma di apprezzare molto di più il tempo che riesce a trascorrere con la donna che ama:

“Da quest’esperienza ho imparato che ogni momento che passi con la donna che ami devi ringraziare Dio di avertela fatta conoscere e apprezzare qualsiasi minuto trascorso con lei. Quando ci siamo ritrovati il nostro cuore scoppiava di gioia. Siamo usciti con una forza incredibile. […] Lo consiglio a tutte le coppie che vogliono consolidare il proprio rapporto. Darei però dei consigli, perché il percorso è molto difficile: ti fa dubitare più volte, non solo mette alla prova il rapporto di coppia ma anche i tuoi nervi, la resistenza. Quando c’è un video da vedere, ti arrivano delle mazzate tra capo e collo. Però è qualcosa da consigliare: se supera Temptation Island, una coppia nella vita può superare tutto“.

Infine, l’attore svela la promessa che si sono fatti dopo aver superato tutte le tentazioni del villaggio dell’amore:

“Dal punto di vista di coppia mi hanno reso fortissimo, l’amore che io ho per questa donna è veramente quello della vita. A trentasette anni, mi sono sentito mancare l’aria, ci siamo promessi di non staccarci mai più neppure per mezza giornata. Il nostro è un amore maturo, vero, malgrado abbiamo alle spalle relazioni e un matrimonio: siamo usciti con una forza pazzesca”.

