Matrimonio A Prima Vista, il dolore di una delle coppie più amate

Stefano Protaggi e Francesca Musci, una delle coppie più amate di Matrimonio a Prima Vista Italia sta vivendo un momento no

Matrimonio A Prima Vista Italia è uno dei programmi più amati del momento. L’edizione di quest’anno è stata seguitissima, ma il reality va avanti già da qualche anno e la prima stagione riscosse un grandissimo successo. Francesca Musci e Stefano Protaggi sono stati una delle coppie più amate di tutte le edizione: una delle poche coppie che ha vissuto davvero un amore a prima vista.

Non è tutto rosa e fiori per loro, però, infatti anche se sono davvero molto innamorati, il loro amore non può di certo risolvere i problemi di coppia che spesso capitano anche nei matrimoni più fortunati. Infatti Stefano e Francesca non riescono ada vere figli. Stanno facendo un giro di medici per cercare di risolvere questo dramma che li ha colpiti. Nonostante il matrimonio felice che stanno vivendo e che stanno condividendo continuamente sui social, i due stanno vivendo questa terribile lotta che non avrebbero voluto. Per la coppia non sono ovviamente mancati i messaggi di sostegno di chi come loro ha avuto lo stesso problema: tutti li confortano dicendo che i figli arrivano quando meno te li aspetti.

