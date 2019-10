Natale: segnaposti per la tavola con pasta di sale da fare con i bambini

Ecco idee facili e divertenti per far partecipare i bambini alla decorazione della tavola natalizia. Il loro punto comune? Sono tutti fatti di pasta di sale

Bambini e Natale sono un duo favoloso. I bambini sono i fan numero uno del Natale, nei loro cuori vive lo spirito del Natale. Per i bambini il Natale inizia molto presto. I bambini elencano un centinaio di volte tutti i doni che hanno in mente, chiedono quando verrà Babbo Natale e come farà a passare attraverso il camino o attraverso la finestra. Sarebbe un peccato non godere di questo bellissimo entusiasmo vero? La soluzione perfetta è chiedere loro di aiutarci in un’ attività creativa da fare a Natale tutti insieme, come una famiglia. Magari potremmo chiedere loro di aiutarci a realizzare dei favolosi segnaposti per la tavola di Natale, delle creazioni natalizie con l’impasto della pasta di sale.

Segnaposti natalizi da realizzare con la pasta di sale

L’impasto al sale è molto economico e sempre attuale, indipendentemente dalle generazioni. Puoi farlo in un batter d’occhio combinando 2 bicchieri di farina con 1 bicchiere di sale fino in un contenitore. Quindi incorporare gradualmente l’acqua per evitare che l’impasto diventi troppo liquido. È così semplice che anche i tuoi bambini possano partecipare alla preparazione della pasta di sale! Puoi aggiungere coloranti alimentari per colorare la tua pasta salata o dipingerla una volta essiccata con una vernice acrilica. L’essiccazione dell’impasto di sale è il passaggio meno divertente per i bambini perché richiede tempo! Lascia riposare le tue creazioni 24 ore prima di cuocerle nel forno a 90 ° C per alcune ore. È possibile aumentare gradualmente il calore in modo che l’impasto si asciughi senza incrinarsi. Il tempo di cottura varia in base allo spessore e alle dimensioni delle creazioni di pasta al sale.

Ecco alcune creazioni natalizie speciali da fare con la pasta di sale

1/Cuori e stelle di Natale

Queste creazioni di pasta di sale ci dimostrano che tutto sta nella decorazione e che le realizzazioni più semplici possono fare un grande effetto!Realizzare queste forme è davvero semplice con l’aiuto di uno stampino. Inoltre esistono dei mattarelli appositi che passati sulla pasta lasciano una trama come questa. Infine si possono dipingere parzialmente dei colori della nostra tavola. Il risultato finale è molto grazioso.

2/Cuori glitterati

Cosa sarebbe una tavola di Natale senza le candele. Sempre altrettanto semplice e divertente, l’impasto di sale si può realizzare nella variante luccicante per fare delle decorazioni brillanti! Questi cuori glitter porta candeline sono davvero speciali e riscaldano l’atmosfera del Natale.

3/ Angeli e feltro

Questi segnaposto sono molto romantici, si realizzano facilmente con degli stampini di angeli e dei cuori in feltro. Aggiungendo un nastrino gli ospiti potranno poi usarli come decorazioni dell’albero di Natale.

4/Medaglioni di ghiaccio

Il Natale evoca freddo, ghiaccio e neve, molte decorazioni Natalizie infatti richiamano il ghiaccio, come questi splendidi medaglioni utilizzabili come segnaposto legati al tovagliolo di ogni ospite. candidi e romantici, metteranno in risalto qualsiasi tavola di Natale.

5 /Le fantasiose

Se avete deciso di optare per una tavola all’insegna dell’allegria, che evochi gioia e buon umore, questi segnaposto sono proprio quello che ci vuole. Disposti sul tavolo di Natale alleggeriranno l’atmosfera e ci aiuteranno a lasciarci alle spalle tutte le sventure dell’anno che sta per finire. Per realizzarli munitevi di bottoncini colorati, nastrini e stoffa colorata e date sfogo alla fantasia.

