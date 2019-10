Alex Belli tradito dalla fidanzata Delia Duran a Temptation Island Vip? Sui social, arriva l’ironica reazione dell’ex fidanzata di lui, Mila Suarez.

Dopo Ciro Petrone che ha preso in giro Alex Belli per il suo tentativo di fuga, anche Mila Suarez, di fronte alle immagini dell’attore furioso per il feeling, sempre più intimo della fidanzata Delia Duran con il tentatore Riccardo Colucci, non è riuscita a trattenersi e, su Instagram Stories, ha pubblicato un post che esprime il suo stato d’animo.

Se vuoi restare sempre aggiornata sul mondo del gossip e sulla vita privata dei personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

Mila Suarez ironizza su Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip

Mila Suarez, sulle proprie storie di Instagram, ha condiviso un messaggio che le è stato inviato dai fans e che recita: “il percorso di Delia e Mr. Centovetrine avrebbe avuto un senso seolo se, tra le tentatrici, si fosse stata lei, Mila Suarez. Solo lei, la regina, avrebbe potuto risollevare tutto questo trash”. Mila, poi, ha aggiunto: “popolo del web, meno male che ho voi che mi strappate tanti sorrisi e, in questo caso, anche delle belle risate”.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island Vip: la reazione di Serena spiazza tutti dopo il falò

Ai microfoni di Nuovo Tv, Mila Suarez aveva commentato così la partecipazione di Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip 2019:

“Alex e Delia prima di partire per Temptation Island Vip avrebbero dovuto ringraziarmi con duecento rose rosse. Quando mi trovavo nella casa del Grande Fratello loro sono entrati per confrontarsi con me. Il tutto fatto solo per visibilità.Fingono di essere liberi e sereni, ciò che non sono e non saranno mai. Alex è un bravo attore e nella vita reale lui è uno stratega. Per lui tutto è un gioco. Delia è convimta di aver fatto jackpot con lui, ma si ricrederà molto presto. Inizio a sospettare che tra loro sia tutto finto. La maggior parte dei loro lavori sono autoscatti. Sono troppo concentrati su di loro. Ancora mi chiedo come si possa essere così egocentrici in un rapporto a due. Secondo me stanno insieme per interesse e per fare affari, non credo si tratti d’amore”.