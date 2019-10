Alex Belli ha tentato la fuga durante l’ultima puntata di Temptation Island Vip per raggiungere la fidanzata Delia Duran. Ciro Petrone lo sfotte in diretta.

Alex Belli tenta la fuga durante l’ultima puntata di Temptation Island Vip e Ciro Petrone che, nel villaggio dell’amore ha fatto lo stesso dopo poche ore di permanenza, lo sfotte in diretta. Nel vedere le immagini della fuga di Belli, infatti, l’attore napoletano non ha resistito e ha commentato quanto visto sui social.

Alex Belli e la fuga a Temptation Island Vip per Delia Duran: Ciro Petrone lo prende in giro sui social

Vedere la fidanzata Delia Duran vicinissima al tentatore Riccardo Colucci ha fatto letteralmente infuriare Alex Belli che, colto da un improvviso scatto d’ira, ha abbandonato il falò. “Adesso vado di là e la porto via perché mi sono rotto i cogl***”. Non mi rompete i cogl***. È più forte di me, vi avevo detto di non mostrarmi queste cose o l’avrei portata via”, ha sbottato Belli di fronte ad un’incredula Alessia Marcuzzi che ha provato a rassicurarlo e a farlo ragionare.

La fuga di Alex Belli ha scatenato la reazione del web, ma soprattutto quella di Ciro Petrone che, dopo aver visto il tentativo di fuga del collega, attraverso un video pubblicato su Instagram, ha commentato così l’accaduto: “Alex Belli hai tutta la mia stima come attore però eh. Perché a correre, a quanto vedo, non è cosa per te, fratè! Se vuoi qualche lezione vieni a Napoli. Ti faccio vedere io come si corre”, ha detto l’attore napoletano.

Come replicherà Alex Belli? Risponderà alle parole di Ciro Petrone o lascerà correre?

