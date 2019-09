Chi è Riccardo Coluccio? Scopri tutto ciò che c’è da sapere sul preparatore atletico dai lunghi capelli sbarcato a Temptation Island Vip 2.

Nome : Riccardo Colucci

: Riccardo Colucci Età : 33 anni

: 33 anni Data di nascita : /

: / Segno Zodiacale : /

: / Luogo di Nascita : Roma

: Roma Professione : preparatore atletico

: preparatore atletico Altezza: /

/ Peso : /

: / Tatuaggi: due stelle sulle due spalle, un avambraccio e le caviglie tempestati di disegni maori

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi più celebri di oggi e di ieri CLICCA QUI!

Riccardo Colucci Instagram

4961 follower per il preparatore atletico dai lunghi capelli sbarcato a Temptation Island Vip 2.

Del resto come poteva esser altrimenti per un profilo che pullula letteralmente di addominali scolpiti, bicipiti cesellati e dorsali degni di una statua greca?

Le foto di Riccardo Coluccio raccontano un uomo letteralmente innamorato del suo corpo e portatore sano di una cultura del fisico a 360 gradi.

Non c’è luogo in cui Riccardo non si dedichi a un qualche esercizio da immortalare: che sia in palestra o lungo un fiume, al mare o in piscina lui è sempre pronto a metter in mostra ciò che Sto arrivando! fare. Il risultato è, non lo si può negare, un gran bel vedere.

Siamo sicure poi che, dopo le’spèrienza a Temptation Island Vip 2, saranno ancora di più le fan pronte a seguire ogni sui esercizio scatto dopo scatto.

Riccardo Colucci preparatore atletico

Vero e proprio cultore della forma fisica, Riccardo Coluccio ha fatto del suo amore per lo sport, l’allenamento e il benessere un lavoro.

Da anni svolge infatti il lavoro di preparatore atletico, settore in cui mette non solo tanta passione ma anche anni di esperienza.

Sui suoi profili social si possono ammirare allenamenti acrobatici, svolti con gli anelli e chi più ne ha più ne metta.

Una prestanza fisica la sua, dunque, non solo nata per conquistare ma anche e soprattutto frutto di tanta dedizione.

Riccardo Colucci Temptation Island

I suoi lunghi capelli liberati nel vento sono stati il biglietto da visita nel documento-reality di Canale Cinque.

Le ciocche ribelli hanno infatti subito scatenato l’ironia piccata del fidanzato di Sharon Macri, Er Faina, al secolo Damiano Coccia. Che, puntandolo fin dall’inizio, ha esclamato: «A questo qua gli è morto il barbiere».

Il ragazzo però non si è scomposto e, aggiustati i propri capelli casi a mo’ di sfida, pare esser più che pronto a gettare scompiglio tra le fida delle fidanzate del programma.

Ricordiamo che assieme a Riccardo Coluccio sull’isola delle tentazioni ci saranno come single:

Giancarlo Picariello (40 anni, imprenditore, gestore di locali e ristoranti); Gianmaria Gerolin (30 anni, imprenditore moda e design); Ricky Costantino (28 anni, allenatore di calcio); Jack Queralt (40 anni, artista); Valerio Maggiolini (25 anni, responsabile marketing); Alessandro Graziani (27 anni, pallavolista); Mattia Bertucco (31 anni, dj e gestore di locali); David Nenci (31 anni, manager di un centro sportivo e personal trainer) e Samy Youssef (24 anni, modello), Michele Loprieno (53 anni, imprenditore); Fabrizio Baldassarre (31 anni, hair stylist); Antonio Moriconi (24 anni, maestro di sci) e Ale Catania (23 anni, agente di commercio).

Per i fidanzati le tentatrici saranno invece:

Valentina Galli (27 anni, designer e imprenditrice); Federica Francia (22 anni, laureanda in scienze infermieristiche); Cecilia Zagarrigo (25 anni, laurenda in giurisprudenza) e Fede Spano (25 anni, segretaria in una palestra) e poi… Antonietta Fragasso (22 anni, quarta classificata a “Miss Italia 2018”); Alice Bertelli (28 anni, impiegata in uno studio dentistico e conduttrice su Sport Italia); Marta Krevsun (30 anni, ingegnere biomedico, conduttrice di tv locali); Gaia Mastrototaro (24 anni, laureanda in Economia e Commercio); Zoe Mallucci (20 anni, studentessa di Scienze del Turismo); Marina Vetrova (26 anni, ballerina); Daniela Troisi (39 anni, laureata in Psicologia, conduttrice televisiva per tv locali e speaker radiofonica); Silvia Tramonte (25 anni, imprenditrice e stilista nel settore del beachwear. Tra i suoi flirt quello con Jason Derulo e con il rapper americano Future); Ana Paula Manzanal (25 anni, conduttrice per la tv peruviana e attrice. Noto il suo flirt con il cantante Maluma).

Ma chi sarà vittima di cotante tentazioni? Ecco le coppie di Temptation Island Vip 2:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI